Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Uludağ’da 20 santimetre kar: jandarma kış tedbirlerini sıklaştırdı

Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye çıktı; jandarma kış tedbirlerini sıklaştırdı, sürücüler kış lastiği kontrolü ve uyarılarıyla karşılaştı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 02:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Uludağ’da 20 santimetre kar: jandarma kış tedbirlerini sıklaştırdı

uludağ beyaza büründü:

Bursa'nın yüksek kesimlerinden Uludağ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte bölgede beyaz örtü oluştu. Yapılan ölçümlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Mevsimin ilk yoğun yağışını fırsat bilen vatandaşlar, kısa süreli yoğunluk yaratarak bölgeye çıktı.

jandarma denetimleri:

Kar ve buzlanma riski nedeniyle Jandarma ekipleri denetimlerini artırdı. Ekipler sürücüleri kış şartlarına karşı uyarırken araçlarda kış lastiği kontrolü yaptı; uygun lastiği olmayan araçların bölgeye çıkışına izin verilmeyerek geri çevrildi. Sürücülere ayrıca yavaş ve tedbirli seyretmeleri konusunda uyarılar iletildi.

ulaşım ve yol açma çalışmaları:

Bölgede trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla kar küreme çalışmaları sürdü. Kar küreme araçları saatlerce ring atarak yolları açmaya çalıştı. Jandarma denetimleri ile yol güvenliği öncelikli tutulurken, vatandaşlara kış şartlarına uygun ekipmanlarla yola çıkmaları hatırlatıldı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ULUDAĞ’DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI, JANDARMA DENETİME GEÇTİ

ULUDAĞ’DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI, JANDARMA DENETİME GEÇTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Evinde misafir kabul ettiği kişi Odunpazarı'nda bıçaklanarak öldü
images

Pendik'te inşaat kazısı ve yağış zemin kaymasına yol açtı, bina boşaltıldı
images

Yavruturna'da bıçaklı saldırı: 18 yaşındaki yabancı uyruklu genç tedavi altında
images

Narlıca Mobsan üst geçidinde motosiklet bariyere çarptı, iki kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Evinde misafir kabul ettiği kişi Odunpazarı'nda bıçaklanarak öldü

Çorum'da kent merkezinde etkili olan sis ulaşımı zorlaştırdı

Pendik'te inşaat kazısı ve yağış zemin kaymasına yol açtı, bina boşaltıldı

Yavruturna'da bıçaklı saldırı: 18 yaşındaki yabancı uyruklu genç tedavi altında

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Balıkesir'de 10.10 coşkusu: birlik, gönül ve kültür buluşması