Uludağ’da 20 santimetre kar: jandarma kış tedbirlerini sıklaştırdı

uludağ beyaza büründü:

Bursa'nın yüksek kesimlerinden Uludağ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte bölgede beyaz örtü oluştu. Yapılan ölçümlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Mevsimin ilk yoğun yağışını fırsat bilen vatandaşlar, kısa süreli yoğunluk yaratarak bölgeye çıktı.

jandarma denetimleri:

Kar ve buzlanma riski nedeniyle Jandarma ekipleri denetimlerini artırdı. Ekipler sürücüleri kış şartlarına karşı uyarırken araçlarda kış lastiği kontrolü yaptı; uygun lastiği olmayan araçların bölgeye çıkışına izin verilmeyerek geri çevrildi. Sürücülere ayrıca yavaş ve tedbirli seyretmeleri konusunda uyarılar iletildi.

ulaşım ve yol açma çalışmaları:

Bölgede trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla kar küreme çalışmaları sürdü. Kar küreme araçları saatlerce ring atarak yolları açmaya çalıştı. Jandarma denetimleri ile yol güvenliği öncelikli tutulurken, vatandaşlara kış şartlarına uygun ekipmanlarla yola çıkmaları hatırlatıldı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ULUDAĞ’DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI, JANDARMA DENETİME GEÇTİ