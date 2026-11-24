Uludağ'da sis zirve deneyimini değiştirdi:

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağda bu hafta sonu zirvede hava sıfır derece olarak ölçüldü. Kar umuduyla zirveye çıkan ziyaretçiler, kısa süreli bekleyişin ardından karşılaştıkları yoğun sis nedeniyle kar manzarasını net göremedi.

zirveye ulaşım ve ziyaretçi profili:

Birçok ziyaretçi, tur otobüsleriyle zirveye çıkarak fotoğraf ve kar keyfi planı yapmıştı. Yerli turistlerin yanı sıra özellikle Arap ülkelerinden gelen turistler, kar olmamasına rağmen sisin oluşturduğu atmosferi fotoğraflayıp anı ölümsüzleştirdi.

sisli hava altında aktiviteler ve çocukların sevinci:

Yoğun sis, görüşü sınırlasa da ziyaretçilerin keyfini kaçırmadı. Ziyaretçiler temiz havayı soluyup sisin oluşturduğu farklı kareleri değerlendirdi. Küçük gruplar halinde bir araya getirilen kar parçalarıyla oynayan çocuklar ise bulundukları alanda kısa süreli de olsa kar sevinci yaşadı.

Sonuç olarak, zirvede ölçülen sıfır derece sıcaklık kar beklentisini canlı tutsa da bu kez doğa, yoğun sisle farklı bir kış deneyimi sundu; ziyaretçilerin kar beklentisi ise başka bir zamana ertelendi.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ'DA HAVA SICAKLIĞI 0 DERECE OLARAK ÖLÇÜLÜRKEN, KAR YAĞIYOR DİYE ÇIKANLAR SİSLE KARŞILAŞTI.