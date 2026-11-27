hizmetin kapsamı:

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, Uludere Devlet Hastanesi binası içinde yeni bir anne oteli hizmete girdi. Proje kapsamında konaklama ve yemek hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor; bu uygulama ülkede ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

kimler yararlanacak:

Otel, hastalar ile yakınlarına yönelik olarak tasarlandı. Özellikle riskli hamile hastalar ve tedavi gören bebeklerin ebeveynleri burada kalabilecek. Hizmet, hastaneye başvuranların geceleme ve bakım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Uludere Devlet Hastanesi Müdürü Tarık Babat, iki yıldır burada görev yaptığını ve anne otelini belirledikleri katta oluşturduklarını belirtti. Babat, bölgenin geniş bir coğrafyaya hizmet verdiğini, yolların kapanma riski olduğunda hastaların burada güvenli şekilde konaklatılabileceğini ve yeme-içme masraflarının hastane tarafından karşılanacağını ifade etti.

yerel ihtiyaçlara yönelik pratik çözüm:

Projenin amacı, ulaşımın zor olduğu dönemlerde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve özellikle doğum öncesi, doğum sonrası ile yenidoğan bakım süreçlerinde ailelere destek sağlamak. Otelin hastane içinde konumlandırılması, acil durum ve tedavi takibi gerektiren süreçlerde erişim ve koordinasyonu kolaylaştırıyor.

ŞIRNAK’IN ULUDERE İLÇESİNDE HASTA VE YAKINLARI İÇİN ANNE OTELİ YAPILDI. HAYATA GEÇEN PROJEYLE ÜLKEDE İLK VE TEK OLAN ANNE OTELİ UYGULAMASI HAYATA GEÇTİ.