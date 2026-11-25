Eğitim programı:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Program, öğrencilere saha uygulamalarına ilişkin genel çerçeveyi aktarmayı ve kurumların sunduğu hizmet modellerini tanıtmayı amaçladı.

Organizasyonda Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık birimi görevlileri görev aldı ve katılımcılarla etkileşimli bir oturum gerçekleştirildi.

Hangi konular işlendi:

Eğitimde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan hizmet modelleri, sosyal hizmet uygulamaları ve destek mekanizmalarına dair detaylı bilgi paylaşımı yapıldı. Katılımcılara, uygulama süreçleri ve başvuru yolları hakkında yönlendirici açıklamalar sunuldu.

Amaç ve katılımın etkisi:

Program, iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal hizmet alanını tanımasına, mevcut uygulama ve destek mekanizmalarını anlamasına katkı sağladı. Yapılan bilgilendirme, öğrencilerin saha çalışmalarına ve toplumsal duyarlılığa hazırlık sürecini desteklemeye yönelik olarak planlandı.

Etkinlik boyunca öğrenci soruları yanıtlandı ve eğitim içeriği katılımcı etkileşimiyle zenginleştirildi. Bu tür bilgilendirme faaliyetleri, hem kurumlar arası farkındalığı artırmayı hem de üniversite öğrencilerinin sosyal hizmet pratiklerine ilişkin bakış açısını genişletmeyi hedefliyor.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.