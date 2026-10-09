Üniversitede yeni dönem: bilgi üretimi, adalet ve terörsüz Türkiye vurgusu

Bursa Uludağ Üniversitesi akademik yılı açılış töreni Efkan Ala'nın dersiyle başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2026-2027 akademik yılını Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açtı. Açılış programının açılış dersi AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala tarafından 'terörsüz Türkiye' başlığıyla verildi. Törene siyaset, belediye, emniyet ve üniversite çevrelerinden çok sayıda isim katıldı.

Programa AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaymakamlar, emniyet ve jandarma komutanları, Cumhuriyet Başsavcısı, parti il başkanları, üniversite rektörleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Üniversitenin kapasitesi ve akreditasyon başarısı:

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin eğitim ve araştırma altyapısına ilişkin bilgiler paylaştı. Yılmaz, BUÜ'nün yaklaşık 60 bin öğrencisi, 15 fakülte ve 15 meslek yüksekokulu ile yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Üniversitenin ulusal ve uluslararası akreditasyonlarda güçlü bir geleneği olduğunu vurgulayan Yılmaz, akredite program sayısının 50'yi bulduğunu aktardı.

Rektör Yılmaz, Veteriner Fakültesi'nin Avrupa akreditasyon biriminden çıkış bildirgesini aldığını ve resmi sertifikanın yakında teslim edileceğini duyurdu. Bu gelişmenin, ilgili programlardan alınan diplomaların sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da geçerliliğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Efkan Ala'nın mesajı: bilgi üretimi, düşünce özgürlüğü ve adalet dengesi:

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, konuşmasında fikir ve düşünce özgürlüğünün bilgi üretimi için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Ala, Türkiye'nin 'beyin göçü veren' bir ülke olmaktan çıkarak, beyin göçü alan ülkeler arasında daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı ve "Önümüzdeki dönemin en önemli konusu bilgi üretimi" ifadesini kullandı.

Ala, bilgi üretiminin fırsatları görüp değerlendirmek ve problemlere açık biçimde çözüm üretmekle mümkün olacağını; aksi halde bilgi üretiminin yetersiz kalacağını belirtti. Bilimin gücünün adalet duygusuyla dengelenmesi gerektiğini söyleyerek, ahlaki ilkelerden uzak bilginin yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı: 'Bilimin gücü üretirken adalet duygusu, o ilkeleri, insanlığın temel ilkeleriyle dengelenmesine hep dikkat etmeliyiz.'

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi:

Ala, konuşmasında terörle mücadeleye ve 'terörsüz bölge' hedefinin önemine geniş yer verdi. Türkiye'nin yaklaşık 44-45 yıldır süregelen terör sorununu çözüme kavuşturmayı ve bu sorundan tamamen kurtulmayı amaçladıklarını söyledi. Ala, sadece ülke içinde değil, bölgedeki kargaşanın giderilmesinin de Türkiye'nin güvenliği açısından belirleyici olduğuna işaret etti.

Ala, terörle mücadele politikasının temel parametrelerini anlatırken, hedefin terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslimi olduğunu vurguladı. Bu amaçla çıkarılan yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını, ilgili devlet kurumlarını kapsayan bir kurul ile dört alt komisyonun sahada çalıştığını belirtti. Ayrıca söz konusu yasa için Meclis'te geniş bir siyasal mutabakat olduğunu; 467 milletvekilinin bu temel sorunun çözümüne destek verdiğini aktardı.

Bölgesel gelişmeler ve terörün devletler tarafından kullanımı:

Ala, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde Gazze'de yaşananları 'terör yöntemi' olarak nitelendirerek eleştirdi. Gazze'deki saldırılara ilişkin konuşmasında, hedef gözetmeksizin sivillere, altyapıya ve ibadethanelere yönelik imhaya dayalı eylemleri sert biçimde kınadı. Suriye'yi de terör örgütlerinin yuvalandığı bir bölge olarak tanımlayan Ala, bölgedeki devlet terörünün sona erdirilmesinin de önemine dikkat çekti.

Siyasal mutabakat ve yol haritası:

Ala, terörle mücadelede siyasal partiler arası ve devlet kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendiğini söyledi. 24 yıllık siyasal istikrarın bu alanda daha kararlı adımlar atılmasına olanak verdiğini belirten Ala, kurulan komisyonların sahada yürüttüğü çalışmaların pozitif bir atmosferde ilerlediğini ve hedefe doğru kararlı adımlar atıldığını ifade etti.

Konuşmasını sonlandırırken Ala, bu sürecin ana başlığını 'toplumsal dayanışmayı tahkim' olarak özetledi ve temel hedefin terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslimi olduğunu yineledi.

Etkinlik, rektörün üniversitenin hedefleri ve başarıları üzerine değerlendirmeleri ile Efkan Ala'nın geniş kapsamlı güvenlik, adalet ve bilgi odaklı mesajlarının ardından sona erdi. Tören, üniversitenin hem eğitim hem de kamu politikaları bağlamında tartışılan gündem başlıklarını akademik yılın başlangıcına taşıdı.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDE 2026-2027 AKADEMİK YILI, AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ VE BURSA MİLLETVEKİLİ EFKAN ALA TARAFINDAN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" KONULU İLK DERSLE BAŞLADI. ALA, BİLGİ ÜRETİMİNİN ÖNEMİNE, BEYİN GÖÇÜNE, BİLİM VE ADALET İLİŞKİSİNE, TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.