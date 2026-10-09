Düzce Üniversitesi'nden COP31’e 16 projelik çok disiplinli katkı

Düzce Üniversitesi'nden COP31 sürecine kapsamlı bilimsel katkı

Düzce Üniversitesi, Türkiye’nin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanındaki bilimsel kapasitesini uluslararası sürece taşımayı amaçlayan çalışmalarda önemli bir adım attı. YÖK tarafından yürütülen seçmelerde yer alan 78 üniversite arasında bulunan Düzce Üniversitesi, COP31 kapsamında kabul edilen 16 proje ile dikkat çekti.

Proje çeşitliliği ve disiplinler arası yaklaşım:

Kabul edilen projeler, iklim değişikliğini tek bir sorun olarak görmekten ziyade tarım, ormancılık, kentleşme, biyoteknoloji, enerji, eğitim ve atık yönetimi gibi farklı alanlarla ilişkili olarak ele alan bir çerçeve sunuyor. Bu yaklaşım, üniversitenin hem temel bilimsel araştırma hem de uygulamaya dönük çözümler geliştirme kapasitesini vurguluyor.

Projeler arasında öne çıkan konular; iklim akıllı ormancılık, kentsel yeşil altyapı, kuraklık ve tuz stresi altında tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, ile orman yangınlarının atmosfere saldığı kirleticilerin uydu ve uzaktan algılama ile izlenmesi ve tahmin edilmesi gibi uygulamalı başlıklar bulunuyor.

Döngüsel ekonomi, teknoloji ve ekosistem odakları:

Döngüsel ekonomi ve sıfır atık temalı projeler, kaynak verimliliği ve atıkların yeniden değerlendirilmesi yoluyla sürdürülebilir üretim-tüketim modelleri geliştirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede yapay zekâ destekli sürdürülebilir öğrenme, tarımsal ve tekstil atıklarından sanatsal kağıt üretimi, nanoteknoloji destekli atık su arıtımı ve döngüsel kentler gibi farklı örnekler öne çıkıyor.

Batı Karadeniz İklim Dirençli Bitki Biyoteknolojisi ve Sürdürülebilir Fidan Üretim Platformu gibi çalışmalar, bölgesel uyum kapasitesinin artırılmasına yönelik alan odaklı araştırmaları güçlendiriyor. Orman yangınlarının hava kalitesi ve iklim ilişkisini izleyecek uzaktan algılama projeleri ise afet-iklim bağlantısına bilimsel veri sağlama potansiyeli taşıyor.

İklim okuryazarlığı ve toplumsal etki:

Listeye giren projeler yalnızca teknik çözümlerle sınırlı kalmıyor; iklim okuryazarlığı ve farkındalık çalışmalarına da yer veriliyor. "Üniversite Öğrencileri İçin İklim Okuryazarlığı" ve "Üniversite Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliğine İlişkin Farkındalığı" başlıklı projeler, genç kuşağın bilgi ve tutumlarının güçlendirilmesine odaklanıyor.

Ayrıca arı sağlığı, tozlaşma ve UV-B radyasyonunun bal arılarının davranış ve fizyolojisi üzerindeki etkilerini irdeleyen projeler, ekosistem hizmetleri ve biyolojik çeşitlilik ekseninde iklim değişikliğinin muhtemel etkilerini değerlendirmeye katkı sağlayacak.

Sonuç olarak, Düzce Üniversitesi’nin COP31 sürecine sunduğu 16 proje, üniversitenin iklim değişikliğiyle mücadelede çok disiplinli, uygulama odaklı ve toplumsal boyutu gözeten bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Bu projeler, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda üniversitenin görünürlüğünü artırma potansiyeli taşıyor.

ÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDAKİ BİLİMSEL KAPASİTESİNİN "CONFERENCE OF THE PARTİES" (COP31 TARAFLAR KONFERANSI) SÜRECİNE TAŞINMASI AMACIYLA, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA YER ALAN 78 ÜNİVERSİTE ARASINDA BULUNARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.