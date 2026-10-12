Takoran vadisinde üç gün: doğa, kültür ve gelenekler buluştu

Festivalin görünümü ve katılımcı ilgisi:

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen 7. Ulusal Takoran Doğa ve Kültür Festivali, Siverek Belediyesi organizasyonuyla Takoran Vadisi ve Nissibi Köprüsü çevresindeki alanlarda üç gün boyunca sürdü. Doğa, kültür ve yöresel değerleri öne çıkaran program, bölge halkı ve farklı illerden gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Festival boyunca bisiklet yarışı, uçurtma şenliği, yerel sanatçıların türküleri ve çocuk aktiviteleri gibi açık hava etkinlikleriyle katılımcılar vadi ve nehir kenarında zaman geçirdi. Etkinlik alanları, hem doğanın sunduğu manzarayı hem de yöresel ritüelleri deneyimleme imkanı sağladı.

Etkinlik çeşitliliği ve geleneksel oyunlar:

Festivalin önceki günlerinde Fırat Nehri’nde balık tutma yarışması, doğa yürüyüşleri ve kano etkinlikleri düzenlendi. Halk oyunları gösterileri ile kıl çadırında gerçekleştirilen dengbej dinletileri yöresel atmosferi güçlendirdi. Ayrıca halat çekme, yumurta taşıma ve yoğurdun içinde altın arama gibi geleneksel yarışmalar katılımcılara eğlenceli anlar sundu.

Şire Üzümü Kergesi ve geleneksel bulgur kaynatma uygulamaları gibi etkinlikler, Siverek’in kültürel mirasını yaşatma amacıyla sahnelendi. Çocuk oyunları ve atölyeler de festival programında yer aldı, böylece aileler için kapsamlı bir buluşma alanı oluştu.

Yetkililerin değerlendirmesi ve koruma vurgusu:

Siverek Kaymakamı Salih Sak, Takoran Vadisi’nin doğal güzelliklerinin korunarak tanıtılmasının önemine dikkat çekti. Bölgenin gelişimi ve ziyaretçi ihtiyaçlarının karşılanması için karşılama merkezi, lavabo ve teknelerin yanaşabileceği bir iskeleye ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Sak, bölgedeki endemik türlerin, fauna ve floranın korunmasının gerekliliğini vurguladı ve yapılacak çalışmaların mülkiyet hakları ile Devlet Su İşleri’nin görüşleri dikkate alınarak yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Ödül töreni ve festivalin değerlendirilmesi:

Konuşmaların ardından festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüller takdim edildi. Ödül töreniyle birlikte üç gün süren etkinlikler resmi olarak sona erdi. Organizasyon, doğa sporlarından yöresel kültüre, çocuk etkinliklerinden geleneksel yarışmalara kadar geniş bir yelpazede program sundu.

Festival, Takoran Vadisi’nin doğal güzelliklerinin ve Siverek’in kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağladı; farklı bölgelerden gelen ziyaretçilerin buluştuğu etkinlik, önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı organizasyonlar düzenleme temennisiyle tamamlandı.

TAKORAN FESTİVALİ ETKİNLİKLER VE ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ