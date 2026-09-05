Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu; inceleme başlatıldı

Oyuncu Serhat Kılıç, nefes darlığı şikayeti sonrası Kağıthane'de evinde sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından ölü bulundu; inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 19:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu; inceleme başlatıldı

Olayın gelişimi:

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, evinde yaşadığı nefes darlığı şikayeti üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler, oyuncunun Kağıthane'deki evine yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma ve resmi işlemler:

Ünlü oyuncunun ölümüyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

ÜNLÜ OYUNCU SERHAT KILIÇ, NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ SONRASI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

ÜNLÜ OYUNCU SERHAT KILIÇ, NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ SONRASI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Niksar şelalesinde serinlemek isteyen iki kardeş boğularak yaşamını yitirdi
images

Adıyaman'da gazeteci Harun Yumrutepe kazada yaşamını yitirdi
images

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda tıra çarpan minibüste iki kişi yaşamını yitirdi
images

Kozan'da duyma ve konuşma engelli adama saldırı sonrası şüpheli serbest bırakıld...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kozluk'ta Samanyolu mevkiinde iki otomobil çarpıştı: dört yaralı

Beyaz pusula tercihiyle güven ve birlik mesajı veren Sadıkoğlu

Niksar şelalesinde serinlemek isteyen iki kardeş boğularak yaşamını yitirdi

Adıyaman'da gazeteci Harun Yumrutepe kazada yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti