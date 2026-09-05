Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu; inceleme başlatıldı

Olayın gelişimi:
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, evinde yaşadığı nefes darlığı şikayeti üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler, oyuncunun Kağıthane'deki evine yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi:
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma ve resmi işlemler:
Ünlü oyuncunun ölümüyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili araştırmalar sürüyor.
ÜNLÜ OYUNCU SERHAT KILIÇ, NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ SONRASI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.
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