Fırının alt bölmesi uyuşturucu ve 65 bin lirayı ortaya çıkardı

Operasyon ve ele geçirilenler:

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında düzenledikleri operasyonda önemli delillere ulaştı. Ekiplerin yaptığı aramalarda bir fırının alt bölümünde ve bir adreste uyuşturucu madde ile para ele geçirildi.

Aramalarda 30 fişek halinde toplam 32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi bulundu. Uzmanların değerlendirmesine göre ele geçirilen bu ham maddeden yaklaşık 3 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebileceği öngörülüyor. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin lira paraya da el konuldu.

Şüpheliler ve adli süreç: