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Ünye kalesi, restorasyonla 1 milyonu aşkın ziyaretçi çekti

3 Haziran 2025'te açılan Ünye Kalesi, restorasyonla 100 bini yabancı olmak üzere bölgede kısa sürede 1 milyondan fazla ziyaretçi çekti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ünye kalesi, restorasyonla 1 milyonu aşkın ziyaretçi çekti

Ünye kalesi, restorasyonla 1 milyonu aşkın ziyaretçi çekti

Ordu'nun tarihi mirası arasında önemli bir yere sahip olan Ünye Kalesi, restorasyon çalışmaları sonrası kısa sürede büyük ilgi gördü. Pontus dönemine uzanan kökenleri, yapılan düzenlemeler ve sunduğu benzersiz ziyaret deneyimi sayesinde kaleyi açıldığı günden bu yana 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Tarihi dokusu ve restorasyon süreci:

Kalenin, Pontus Kralı II. Mithridates döneminde inşa edildiği belirtiliyor. 2019 yılında hız kazanan restorasyon çalışmaları sonrasında kale, 3 Haziran 2025 tarihinde ziyarete açıldı ve kısa sürede yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekti. Açılıştan itibaren gelen ziyaretçi sayısının 100 bini yabancı olmak üzere 1 milyonu aşması, bölgenin turizm potansiyelinin güçlendiğini gösteriyor.

Kale alanında yapılan çalışmalarda; kral kaya mezarları, sunaklar ve iki ana dehliz gibi dönemin mimari ve ritüel izleri korundu. Bu unsurlar, yapının tarihsel katmanlarını ziyaretçilere doğrudan gösteren önemli buluntular olarak öne çıkıyor.

Dehlizler ve ziyaretçilere sunulan deneyim:

Kalenin en dikkat çeken bölümlerinden biri, farklı işlevlere sahip iki dehliz. Erzak deposu olarak kullanıldığı belirtilen 27 metrelik küçük dehliz ile 45 derece eğimle ve yaklaşık 234 metre derinliğe ulaşan büyük dehliz, yapının ilgi odağı oldu. Büyük dehlizin büyük bölümü taş ve molozla kaplı olduğundan yürütülen temizlik ve güvenlik çalışmalarıyla alan ziyarete uygun hale getirildi.

Büyük dehlizde uygulanan raylı vagon sistemi sayesinde ziyaretçiler, derine doğru ilerlerken hem mekanın ölçeğini hem de tarihsel izleri yakından görme imkânı buluyor. Dehlizin tarihte su kaynağına erişim ve ibadet amacıyla kullanıldığı belirtiliyor; günümüzde ise mekanın bu işlevsel geçmişi ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.

Dehlizde yapılan ölçümlerde alanın doğal hava dolaşımına sahip olduğu belirlenirken, Maden Tetkik ve Arama (MTA) ekiplerinin ölçümlerinde dehlizdeki oksijen oranının dışarıya göre daha yüksek olduğu tespit edildi. Ayrıca kalenin içinde yer alan tarihi su kuyusu da ziyaretçilerin ilgisini çeken unsurlar arasında yer alıyor.

Restorasyon ve erişilebilirlik yatırımları, Ünye Kalesi'ni Karadeniz'in öne çıkan turizm noktalarından biri haline getirdi; ziyaretçi sayısındaki artış ise bölge ekonomisine ve kültürel mirasın görünürlüğüne doğrudan katkı sağlıyor.

ÜNYE KALESİ

ÜNYE KALESİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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