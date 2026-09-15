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Yozgat'tan cevizle sanat yaratan Araplılı ustanın bastonları rağbet görüyor

Araplı beldesinde atölye kuran Müslüm Bükücü, cevizden el yapımı bastonlarıyla siyasetçiler ve gurbetçiler arasında rağbet görüyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:17

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yozgat'tan cevizle sanat yaratan Araplılı ustanın bastonları rağbet görüyor

Yozgatlı ustanın atölyesinden çıkan el emeği bastonlar

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Beldesi’nde yaşayan 35 yaşındaki ahşap ustası Müslüm Bükücü, sağlık sorunları nedeniyle inşaat işini bıraktıktan sonra köyde hayvancılığa başladı ve boş zamanlarını taşra doğasında ağaç oymacılığına ayırdı. Dağda hobi olarak başladığı çalışmayı zamanla mesleğe dönüştüren usta, kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede ceviz ağaçlarını işleyerek günlük kullanımın ötesinde estetik bastonlar üretiyor.

Atölye, malzeme ve üretim süreci:

Bükücü, köylülerin yakacak olarak sattığı ceviz ağaçlarını satın alıp değerlendiriyor. İlk aşamada ağaçları hızarda 4’e 4 taslak olarak hazırlıyor; ardından doğaçlama tekniklerle oymalarını yapıyor. Herhangi bir usta-öğretmen eğitimi almadığını belirten Bükücü, tasarımlarını aklına gelen form ve figürlere göre uyguluyor. Bugüne dek yaklaşık 4 bine yakın baston ürettiği belirtilen ustanın üretim serisi, 2013-2014 döneminden itibaren devam ediyor; Bükücü üretim sayısını 3-4 bin aralığında ifade ediyor.

Talep, ödül başvurusu ve önemli alıcılar:

Ürünleri yalnızca Türkiye genelinde değil yurt dışından da talep gören Bükücü, 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptığı başvuruyla geleneksel el sanatı sanatçısı unvanını aldı. Ustanın bastonları siyasetten de ilgi görüyor; eserleri arasında Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli ve Hakan Fidan gibi tanınmış isimlere gönderilen özel tasarımlar bulunuyor. Ayrıca bakanlar, milletvekilleri ve gurbetçiler için hazırlanan hediyelik modeller de atölyeden çıkıyor.

Müslüm Bükücü, atölyesini tamamen kendi imkanlarıyla kurduğunu vurguluyor ve üretim sürecindeki doğaçlama yaklaşımın kendisine özgü bir dil kazandırdığını söylüyor. Köyün kaynaklarını ekonomiye ve sanata kazandırmayı amaçlayan usta, gelen taleplere göre üretimi sürdürmeyi planlıyor.

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNE BAĞLI ARAPLI BELDESİ’NDE YAŞAYAN 35 YAŞINDAKİ AHŞAP USTASI MÜSLÜM...

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNE BAĞLI ARAPLI BELDESİ’NDE YAŞAYAN 35 YAŞINDAKİ AHŞAP USTASI MÜSLÜM BÜKÜCÜ, GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK SONRASI BAŞLADIĞI ÇOBANLIK YILLARINDA DAĞDA HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI BASTON OYMACILIĞINI MESLEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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