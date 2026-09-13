Ünye'de patpat devrildi: sürücü yaşamını yitirdi

Ünye'de patpat kazası

Ordu'nun Ünye ilçesi Saylan Yerli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, "patpat" olarak bilinen tarım aracı sürücüsünün kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada araç sürücüsü Hüseyin Coşdan (67) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yeri ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaşınca Coşdan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze morga kaldırıldı.

Soruşturma ve işlemler:

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkili birimler, kazanın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

DEVRİLEN PATPAT