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Ünye'de patpat devrildi: sürücü yaşamını yitirdi

Ünye'de patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü 67 yaşındaki Hüseyin Coşdan hayatını kaybetti; jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 20:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ünye'de patpat devrildi: sürücü yaşamını yitirdi

Ünye'de patpat kazası

Ordu'nun Ünye ilçesi Saylan Yerli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, "patpat" olarak bilinen tarım aracı sürücüsünün kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada araç sürücüsü Hüseyin Coşdan (67) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yeri ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaşınca Coşdan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze morga kaldırıldı.

Soruşturma ve işlemler:

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkili birimler, kazanın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

DEVRİLEN PATPAT

DEVRİLEN PATPAT

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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