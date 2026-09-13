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Çorum'da son tatil günü: kırtasiye önlerinde uzun bekleyiş

Çorum'da yaz tatilinin son gününde öğrenciler ve aileleri, okul kıyafetleri ile kırtasiye alışverişi için mağazalara akın etti; merkezde yoğunluk oluştu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 20:48

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çorum'da son tatil günü: kırtasiye önlerinde uzun bekleyiş

Çorum'da tatilin son gününde alışveriş hareketliliği:

Çorum'da yaz tatilinin son gününde, yarın eğitim ve öğretim hayatına başlayacak öğrenciler ve aileleri okul kıyafetleri, defter, kalem gibi kırtasiye ürünleri almak için mağazaların ve kırtasiyelerin yolunu tuttu. Kent merkezinde, özellikle giyim ve kırtasiye reyonlarında yoğun müşteri trafiği gözlendi; birçok aile eksiklerini tamamlamak üzere son saatleri değerlendirdi.

Ailelerin hazırlığı ve beklentisi:

Çocuklarının okul hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Yunus Emre Çörüş, "Yeni eğitim ve öğretim yılına başladık. Çocuklarımızın heyecanını paylaşıyoruz. Bugün kıyafet ve kırtasiye eksikliklerimizi tamamladık. Yeni yıla heyecanla başlıyoruz, bütün çocuklara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencilerde okula dönüş heyecanı:

Öğrenciler de yeni dönemin getireceği konular ve arkadaşlıklar nedeniyle heyecanlı olduklarını ifade etti. 6. sınıfa başlayacağını söyleyen İsmail Eymen Çörüş, "Yeni konularımız olacak ve bu beni heyecanlandırıyor. Nasıl projeler yapacağımız ve arkadaşlarımızla nasıl zaman geçireceğimiz beni heyecanlandırıyor. Okul kıyafetlerimi aldım ve yarın okula başlayacağım" dedi.

Ebrar Çörüş ise, "Sınıfa başlayacağım. Derslerim bu yıl çoğalacağı için heyecanlıyım. Okul eşyalarımı ve kıyafetlerimi tamamladım. Derslerim çok olacağı ve yeni öğretmenlerimle tanışacağım için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Alışverişini tamamlayan öğrenciler evlerine dönerken, mağazalar son dakika talepleriyle yoğun bir gün geçirdi. Aileler ve öğrenciler yeni döneme hazırlıklı ve heyecanlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Çorum&#039;da tatilin son gününde okul alışverişi yoğunluğu

Çorum'da tatilin son gününde okul alışverişi yoğunluğu

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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