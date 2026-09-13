Pursaklar'da gece yarısı kontrolü kaybeden araç bir can aldı

Pursaklar'da gece yarısı kaza
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Altınova Mahallesi Çankırı Bulvarı'nda gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.
Kaza nasıl gerçekleşti:
Edinilen bilgilere göre, Emrah Atlı (43) yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda savrularak takla attı. Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Atlı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze işlemleri:
Emrah Atlı'nın cenazesi, bugün Akyurt Güzelhisar Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ANKARA'NIN PURSAKLAR İLÇESİNDE, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.
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