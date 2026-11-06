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Uşak’ta jandarma operasyonunda haklarında kesinleşmiş ceza bulunan 44 kişi tutuklandı

Uşak jandarmasının Ekim ayındaki çalışmasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 aranan şahıs yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uşak’ta jandarma operasyonunda haklarında kesinleşmiş ceza bulunan 44 kişi tutuklandı

Uşak’ta jandarma operasyonunda haklarında kesinleşmiş ceza bulunan 44 kişi tutuklandı

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ekim ayı içerisinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 şahıs yakalandı.

operasyon detayları:

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 0-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 şahıs ile 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs olmak üzere toplam 2 aranan şahıs yakalandı.

Metinde belirtilen sayısal ifadeler arasında tutarsızlık bulunmaktadır; verilen sayılar (38 ve 4) toplam 42 ederken, haberin farklı bölümlerinde 44 ve "toplam 2" şeklinde farklı rakamlar yer almaktadır.

sonuç ve işlem:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 44 şahıs, cezaevine teslim edildi.

UŞAK’TA JANDARMA EKİPLERİNCE EKİM AYI İÇERİSİNDE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN...

UŞAK’TA JANDARMA EKİPLERİNCE EKİM AYI İÇERİSİNDE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 47 ŞAHIS YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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