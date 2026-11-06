İhsaniye katliamında başından vurulan kadın entübe edildi, durumu kritik

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde dün 8 kişiyi öldüren cinayet zanlısı Arif Sefa Ö., kaçış sırasında yaşanan bir araç gaspı girişiminde bir kadını başından vurarak ağır şekilde yaraladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda entübe edildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre zanlı, kaçışını sürdürmek amacıyla yol üzerinde araç değiştirmek istedi. Zanlı, 03 AIU 814 plakalı beyaz otomobili durdurdu ve aracı gasp etmeye çalıştı. Aracını vermek istemeyen Serpil P.'ye pompalı tüfekle ateş açan saldırgan, kadının başına isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanmasına neden oldu.

Hastane müdahalesi ve sağlık durumu:

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın hastaneye sevk edildi. Hastanede yoğun bakıma alınan Serpil P.'nin entübe edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olay, İhsaniye ilçesindeki köylerde peş peşe yaşanan cinayetlerin ardından meydana geldi. Zanlının kaçışını sürdürebilmek için araç değiştirmek isterken gerçekleştirdiği bu saldırı, bölgedeki güvenlik ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle karşılandı.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE DÜN 8 KİŞİYİ ÖLDÜREN CİNAYET ZANLISI ARİF SEFA Ö.'NÜN KAÇIŞ GÜZERGAHINDA ARACINI GASP ETMEK İSTEDİĞİ SERPİL P.'Yİ BAŞINDAN VURARAK YARALAMASI ÜZERİNE HASTANEYE KALDIRILAN KADININ ENTÜBE EDİLDİĞİ VE DURUMUNUN CİDDİYETİNİ KORUDUĞU ÖĞRENİLDİ.