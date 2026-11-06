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Bayburt'ta değerleriyle güçlü ailem projesinde kitap tahlili yapıldı

Bayburt İl Müftülüğü'nün 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesi kapsamında Diyanet Gençlik Merkezi'nde kadınlara yönelik 'Kurtarıcı Kurallar' kitap tahlili yapıldı ve tartışıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bayburt'ta değerleriyle güçlü ailem projesinde kitap tahlili yapıldı

Etkinlik ve kapsamı:

Bayburt İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yürütülen 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor. Amaç, aile yapısını güçlendirmek, aile içi iletişimi geliştirmek ve dini ile toplumsal değerlerin günlük yaşama yansıtılmasını sağlamak olarak açıklandı.

Kitap ve tartışma konuları:

Diyanet Gençlik Merkezi'nde kadınlara yönelik düzenlenen programda katılımcılar 'Kurtarıcı Kurallar' adlı eseri okuyup üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Programda aile hayatı, bireysel sorumluluklar ve değerlerin günlük yaşamdaki yeri gibi temel başlıklar ele alındı.

Katılımcılar, kitapta yer alan düşünceleri kendi deneyimleriyle ilişkilendirerek görüşlerini paylaştı. Programa Müftü Yardımcısı İlim Tatlı, Kur'an kursu öğreticileri ve kadınlar katıldı. Etkinlik, projenin hedefleri doğrultusunda aile değerlerinin yaşama geçirilmesine yönelik adımların sürdüğünü gösterdi.

BAYBURT’TA AİLE DEĞERLERİ KİTAP TAHLİLİNDE KONUŞULDU

BAYBURT’TA AİLE DEĞERLERİ KİTAP TAHLİLİNDE KONUŞULDU

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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