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Sis nedeniyle Niğde-Kayseri kara yolunda sürücü yaşamını yitirdi

Niğde-Kayseri kara yolunda yoğun sisin etkili olduğu bölgede sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sis nedeniyle Niğde-Kayseri kara yolunda sürücü yaşamını yitirdi

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, B.Ü. (23) idaresindeki 34 PSG 59 plakalı otomobil, Niğde - Kayseri kara yolunda, yoğun sisin etkili olduğu noktada kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araç takla atarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Saha ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, kazada sürücü B.Ü.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve yol koşulları:

Kaza ile ilgili olarak, olay yerinde yapılan tespitler ve görgü bilgileri doğrultusunda inceleme başlatıldı. Olayda, yoğun sisin kazaya yol açmış olabileceği değerlendiriliyor; yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Niğde - Kayseri kara yolunda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Niğde - Kayseri kara yolunda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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