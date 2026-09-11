Üsküdar tartışmasının ardından Özgür Çelik adliyede

Çelik adliyeye hazırlandı

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri sonrasında meclis üyesi Ayhan Aydın hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Soruşturmanın kapsamı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Çelik’in, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın ağlayarak kendisini aradığı ve "Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak. Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum" şeklinde sözler söylediğini iddia ettiği öne sürüldü. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında iddialarda ismi geçen Ayhan Aydın savcılığa ifade verdi. Aydın’ın ifadesinin alınmasının ardından, iddialarla bağlantılı olarak Özgür Çelik hakkında şüpheli sıfatıyla ifade alınması talimatı verildi.

Çelik'in savunması ve süreç:

Çağlayan'daki adliyeye avukatları ve arkadaşlarıyla birlikte gelen Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüne atıfta bulunarak, “Gerçekleri söylemekten korkmayınız” dediğini belirtti. Çelik, Üsküdar Belediyesi’nin önünde gerçekleri söylediklerini, savcılıkta da avukatları ve arkadaşlarıyla birlikte ifade vererek aynı doğrultuda konuşacaklarını ifade etti.

Çelik’in adliyedeki ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor; sürecin ilerleyişi savcılığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde kayda geçecek.

ÜSKÜDAR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ AYHAN AYDIN