Üyeleri aile sayan aday: borsanın yarınlarını ortak akılla güçlendirme hedefi

Şenol Arslan adaylığını üyelerle kuracağı ortak vizyon üzerine kuruyor

Elazığ Ticaret Borsası başkan adayı Şenol Arslan, seçim çalışmaları kapsamında yayımladığı mesajda birlik, üretim ve güçlü ticaret vurgusunu öne çıkardı. Arslan, Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Muş, Tunceli ve ilçelerde faaliyet gösteren üyeleri büyük bir ailenin parçası olarak gördüklerini belirterek Ticaret Borsası'nı daha etkin ve kurumsal bir yapıya taşımak istediklerini ifade etti.

Üyelerin sesi ve sahada doğrudan temas:

Arslan, yönetim anlayışının üreten bir bölge, güçlü ticaret, genç ve dinamik ekip ile çözüm odaklı yaklaşımlar üzerine kurulacağını aktardı. Üyelerin taleplerini sahada doğrudan dinlemeye devam edeceklerini söyleyen Arslan, sorunların takipçisi olacak bir yapı vaat etti. Üyelerin yalnızca oyuna değil, desteğine ve yol arkadaşlığına talip olduklarını özellikle vurguladı.

Proje odaklı, yatırımcı dostu bir borsa hedefi:

Arslan, proje geliştiren ve yeni yatırımların önünü açan bir Ticaret Borsası oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Değişen ekonomik şartlara uyum sağlayabilen, üreticinin ve tüccarın yanında duran bir yönetimle borsanın kurumsal gücünü artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Yönetim anlayışının ortak akıl ve istişare kültürüyle şekilleneceğini söyledi.

Mesajında üyeleri yalnızca bireysel çıkarlar üzerinden görmediklerinin altını çizen Arslan, Elazığ ve çevre illerde faaliyet gösteren tüm üyelerin emeğini ve ticari katkılarını önemsediklerini dile getirdi. Bu bağlamda hem bölgesel üretimi teşvik edecek hem de ticari bağları güçlendirecek adımlar atmayı planladıklarını aktardı.

Arslan, seçim sürecini salt bir başkanlık yarışı olarak görmediklerini; bunun yerine borsanın geleceğini birlikte şekillendirecek bir platform olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Destek çağrısını, üyelerle beraber güçlü yarınlara ulaşma niyetiyle tekrarladı ve konuşmasını güçlü borsa, güçlü ticaret, güçlü Elazığ vurgusuyla sonlandırdı.

Birlikte üreten, birlikte büyüyen ve üyeleriyle güçlenen bir Elazığ Ticaret Borsası için desteğe talibiz ifadesiyle Arslan, ekibinin genç, dinamik ve alanında uzman olduğunu belirterek seçim sonrasına dönük iş programını sahadan gelen talep ve öneriler doğrultusunda şekillendireceklerini söyledi.

ÜYELERİ BÜYÜK AİLENİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRDÜKLERİNİ DİLE GETİREN ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, "GENÇ, DİNAMİK VE ALANINDA UZMAN BİR EKİPLE YALNIZCA BUGÜNÜ DEĞİL, BORSAMIZIN GELECEĞİNİ DE BİRLİKTE İNŞA ETMEK İSTİYORUZ" DEDİ