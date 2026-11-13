Dolar 50,3616 +0,16%
Euro 55,7542 +0,25%
Bist 11.779,09 -0,27%
Altın Gram 6.310,20 +0,31%
EUR/USD 1,1066 +0,06%
Brent Petrol 95,86 +0,04%
--°

Kura yatağında 1.100 metrelik rüsubat temizliğiyle taşkın riski azaltılıyor

DSİ'nin Ardahan'da yürüttüğü 1.100 metrelik temizlik çalışmasıyla Kura'nın yatağındaki kum, çakıl ve taşlar temizlendi; su akışı ve taşkın güvenliği güçlendirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:36

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 10:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kura yatağında 1.100 metrelik rüsubat temizliğiyle taşkın riski azaltılıyor

Çalışmanın kapsamı:

Ardahan'da Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü tarafından Kura nehir yatağında yürütülen temizlik çalışmasında, yaklaşık 1.100 metre uzunluğunda bir güzergahta rüsubat temizliği gerçekleştirildi.

Yapılan müdahalede iş makineleriyle nehir yatağına girilerek zaman içinde biriken kum, çakıl, taş ve çeşitli malzemeler çıkarıldı. Çalışma, nehir akışının düzenlenmesini sağlamak ve yatakta tıkanmaya yol açan birikimleri gidermek amacıyla planlandı.

Yöntem ve koordinasyon:

İşin hazırlık ve etüt aşamasını Kars 24. Bölge Müdürlüğü ile Ardahan 243. Şube Müdürlüğü gerçekleştirdi; fiili uygulama ve koordinasyon görevini Ardahan 243. Şube Müdürlüğü üstlendi. Saha çalışmaları, makinelerle belli bir aks boyunca ilerleyerek rüsubatın teknik usullerle temizlenmesi biçiminde yürütüldü.

Amaç ve beklenen etkiler:

Gerçekleştirilen temizlik çalışmasının başlıca hedefleri arasında nehir yatağının düzenlenmesi, suyun doğal akışının korunması ve özellikle yağışlı dönemler ile kar erimeleri sırasında görülen taşkın riskinin azaltılması yer alıyor. Yatakta biriken malzemelerin temizlenmesi, akışın hızlanmasına ve taşkın önleyici tedbirlerin etkinliğinin artmasına katkı sunuyor.

DSİ yetkilileri, benzer düzenleme çalışmalarının hem yerleşim alanlarının korunması hem de su kaynaklarının daha sürdürülebilir yönetimi açısından önem taşıdığını vurguluyor. Bölgedeki altyapı güvenliğini güçlendirmeye yönelik dere ve nehir yatağı düzenleme faaliyetleri, uzun vadede olası zararların azaltılmasına hizmet ediyor.

1.100 metrelik güzergâh boyunca tamamlanan rüsubat temizliğiyle Kura yatağının daha düzenli bir görünüme kavuşması ve su yönetiminde olası aksaklıkların önlenmesi hedefleniyor.

ARDAHAN&#039;DA DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KURA NEHİRİ YATAĞINDA YÜRÜTÜLEN...

ARDAHAN'DA DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KURA NEHİRİ YATAĞINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, 1.100 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ALANDA RÜSUBAT TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hasat makineleri gözden geçiriliyor: Bolvadin'de dane mısır denetimleri yoğunlaş...
images

Çiftlik Caddesi'nin sıfır atık başarısı COP31'de dünya sahnesine çıktı
images

Tarım arazilerinin korunması gündemde: Erzurum toprak koruma kurulu toplandı
images

Enerjiden Mardin'e kök salan üçüncü hatıra ormanı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasat makineleri gözden geçiriliyor: Bolvadin'de dane mısır denetimleri yoğunlaştı

Kumru'da kaçak silah ağına operasyon: 1 gözaltı

Emanet alınan servis minibüsüyle dönüşte kaza: iki kişi yaşamını yitirdi

Kayıp Kıymet Altunbaş için aile ve emniyet seferber oldu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi