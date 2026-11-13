Kura yatağında 1.100 metrelik rüsubat temizliğiyle taşkın riski azaltılıyor

Çalışmanın kapsamı:

Ardahan'da Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü tarafından Kura nehir yatağında yürütülen temizlik çalışmasında, yaklaşık 1.100 metre uzunluğunda bir güzergahta rüsubat temizliği gerçekleştirildi.

Yapılan müdahalede iş makineleriyle nehir yatağına girilerek zaman içinde biriken kum, çakıl, taş ve çeşitli malzemeler çıkarıldı. Çalışma, nehir akışının düzenlenmesini sağlamak ve yatakta tıkanmaya yol açan birikimleri gidermek amacıyla planlandı.

Yöntem ve koordinasyon:

İşin hazırlık ve etüt aşamasını Kars 24. Bölge Müdürlüğü ile Ardahan 243. Şube Müdürlüğü gerçekleştirdi; fiili uygulama ve koordinasyon görevini Ardahan 243. Şube Müdürlüğü üstlendi. Saha çalışmaları, makinelerle belli bir aks boyunca ilerleyerek rüsubatın teknik usullerle temizlenmesi biçiminde yürütüldü.

Amaç ve beklenen etkiler:

Gerçekleştirilen temizlik çalışmasının başlıca hedefleri arasında nehir yatağının düzenlenmesi, suyun doğal akışının korunması ve özellikle yağışlı dönemler ile kar erimeleri sırasında görülen taşkın riskinin azaltılması yer alıyor. Yatakta biriken malzemelerin temizlenmesi, akışın hızlanmasına ve taşkın önleyici tedbirlerin etkinliğinin artmasına katkı sunuyor.

DSİ yetkilileri, benzer düzenleme çalışmalarının hem yerleşim alanlarının korunması hem de su kaynaklarının daha sürdürülebilir yönetimi açısından önem taşıdığını vurguluyor. Bölgedeki altyapı güvenliğini güçlendirmeye yönelik dere ve nehir yatağı düzenleme faaliyetleri, uzun vadede olası zararların azaltılmasına hizmet ediyor.

1.100 metrelik güzergâh boyunca tamamlanan rüsubat temizliğiyle Kura yatağının daha düzenli bir görünüme kavuşması ve su yönetiminde olası aksaklıkların önlenmesi hedefleniyor.

ARDAHAN'DA DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KURA NEHİRİ YATAĞINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, 1.100 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ALANDA RÜSUBAT TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.