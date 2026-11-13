Adana'da sahte ihbarla gelen jandarmaya pastalı sürpriz

sürpriz ihbarla başlayan kutlama:
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir grup vatandaş, 'cinayet' ihbarı vererek jandarma ekiplerini çağırdı. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.
coşkulu karşılama:
Jandarma ekipleri, bölgeye geldiklerinde vatandaşların attığı 'En büyük asker bizim asker' sloganlarıyla karşılandı. Sloganların ardından ekipler, hazırlanan pastayı görünce şaşkınlık yaşadı.
pastalı kutlama ve teşekkür:
Vatandaşlar, Uzman Çavuşlar Günü nedeniyle jandarma personelini tebrik ederek onlara pasta ikram etti. Kutlama sonrası vatandaşlar ekiplerine teşekkür etti.
ADANA’DA BİR GRUP VATANDAŞ ‘CİNAYET VAR’ DİYEREK ÇAĞIRDIKLARI JANDARMA EKİPLERİNİ, PASTAYLA KARŞILAYARAK UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI.
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