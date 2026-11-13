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Adana'da sahte ihbarla gelen jandarmaya pastalı sürpriz

Adana'nın Sarıçam ilçesinde vatandaşlar, Uzman Çavuşlar Günü için 'cinayet' ihbarıyla jandarma ekiplerini çağırıp sloganlarla karşıladı ve pasta ikram etti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:35

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'da sahte ihbarla gelen jandarmaya pastalı sürpriz

sürpriz ihbarla başlayan kutlama:

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir grup vatandaş, 'cinayet' ihbarı vererek jandarma ekiplerini çağırdı. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.

coşkulu karşılama:

Jandarma ekipleri, bölgeye geldiklerinde vatandaşların attığı 'En büyük asker bizim asker' sloganlarıyla karşılandı. Sloganların ardından ekipler, hazırlanan pastayı görünce şaşkınlık yaşadı.

pastalı kutlama ve teşekkür:

Vatandaşlar, Uzman Çavuşlar Günü nedeniyle jandarma personelini tebrik ederek onlara pasta ikram etti. Kutlama sonrası vatandaşlar ekiplerine teşekkür etti.

ADANA’DA BİR GRUP VATANDAŞ ‘CİNAYET VAR’ DİYEREK ÇAĞIRDIKLARI JANDARMA EKİPLERİNİ, PASTAYLA...

ADANA’DA BİR GRUP VATANDAŞ ‘CİNAYET VAR’ DİYEREK ÇAĞIRDIKLARI JANDARMA EKİPLERİNİ, PASTAYLA KARŞILAYARAK UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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