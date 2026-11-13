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Vali Hamza Aydoğdu öğrencilerle bir araya geldi: burs ve temel destekler anlatıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kız yurdundaki öğrencilerle buluşup burs, ulaşım ve gıda desteklerini anlattı; talepler dinlendi ve yönlendirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Vali Hamza Aydoğdu öğrencilerle bir araya geldi: burs ve temel destekler anlatıldı

Erzincan valisi yurtta öğrencilerle buluştu:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki birim amirleriyle birlikte Erzincan Kız Yurdu’nu ziyaret ederek üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyarette Aydoğdu, gençlerle sohbet ederek taleplerini ve sorunlarını dinledi.

sunulan destekler:

Aydoğdu, kentte yürütülen sosyal destek çalışmalarına ilişkin bilgi vererek üniversite öğrencilerine burs ve ulaşım desteği sağlandığını, öğrenci evlerine gıda kolisi ulaştırıldığını ve Terzi Sofrası’nda ücretsiz yemek hizmeti sunulduğunu belirtti. Lise öğrencilerine yönelik burs ve YKS ücret desteği verildiği, ortaokul ve lise öğrencilerine ise simit, poğaça ve öğle yemeği desteğinin sağlandığı kaydedildi.

Ramazan ayında yürütülen çalışmalar kapsamında 180 hanenin ziyaret edildiği vurgulandı. Bu desteklerin amacı, gençlerin eğitim hayatında huzur ve güven ortamını güçlendirmek olarak açıklandı.

gençlere tavsiye ve yönlendirme:

Aydoğdu, teknolojinin hızla geliştiği ve bilginin hızlı yayıldığı günümüzde insani değerlerin ve merhametin korunmasının önemine dikkat çekti; öğrencilere her şartta iyi olmaya ve iyilik yapmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, herhangi bir sorun veya talepleri olması halinde kendisine ve ilgili birim amirlerine ulaşabileceklerini hatırlattı.

Ziyaretin sonunda öğrencilerin ilettiği talep ve öneriler dinlendi; iletilen konuların değerlendirilmesi ve çözümü için ilgili birim amirlerine talimat verildi. Görüşme, yerinde tespit ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde atılmış bir adım olarak değerlendirildi.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, ERZİNCAN KIZ YURDU&#039;NU ZİYARET EDEREK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BİR...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, ERZİNCAN KIZ YURDU'NU ZİYARET EDEREK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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