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Karlı köy yollarında hazırlık: Bingöl'de odun telaşı

Bingöl'ün yüksek köylerinde kar yağışıyla kış hazırlığı hızlandı; köylüler odun ve kömürleri tartıp depoluyor, ev başına genelde 5-10 ton yakıt gerekiyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Karlı köy yollarında hazırlık: Bingöl'de odun telaşı

Kış hazırlığı yüksek kesimlerde hız kazandı

Bingöl'ün yüksek rakımlı köylerinde kar yağışının artmasıyla birlikte kış mesaisi yoğunlaştı. Hava sıcaklıklarının düşmesi, köylüleri yakacak temin ve stoklama çalışmalarına yönlendiriyor. Yerel yaşamda yakacak hazırlığı, mevsimsel rutinin temel parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Hazırlık süreci nasıl işliyor:

Köylüler odunları kesip, tartıyor, uygun büyüklükte ayırıp kurutmaya bırakıyor. Eşyaların ve yakacakların düzenli depolanması için ahır ve kiler benzeri alanlar kullanılıyor; bazı aileler kömür ile odunu ayrı ayrı saklıyor. Hazırlık çalışmalarında hem bireysel çaba hem de komşuluk dayanışması rol oynuyor.

Tüketim miktarı ve zorluklar:

Köy sakinlerinden Ali Geyik'in aktardığına göre, her evin kış boyunca ortalama 5 ton odun tükettiği belirtilse de, karın yoğunluğu ve soğukların sertliği nedeniyle bu miktarın 5-10 ton aralığına çıktığı ifade ediliyor. Geyik, "Odunlarımızı tartıyoruz. Kömürlerimiz, odunlarımızı ayırıyoruz. Kış ayları çok soğuk geçiyor bir iki metre kar yağıyor. O yüzden her eve 5-10 ton odun gidiyor, bahara kalmıyor bile. Hazırlığımızı yapmazsak kışın perişan oluruz. Onun için zamanında odunlarımızı içeri alıyoruz" diyerek hazırlığın önemini vurguladı.

Uzun vadeli depolama, nem kontrolü ve ulaşım zorlukları gibi etkenler, köylülerin planlamasını belirliyor. Özellikle yüksek kesimlerde yolların kapanması riski, yakacığın erken sağlanmasını zorunlu kıldığından hazırlıklar sonbahar sonu ve kış başında yoğunlaşıyor.

Sonuç olarak Bingöl'ün karla kaplı köylerinde yakacak mesaisi, hem günlük yaşamın sürdürülebilirliği hem de kötü hava koşullarına karşı alınan önlemler bakımından kritik bir yer tutuyor.

BİNGÖL&#039;ÜN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KÖYLERDE KIŞ HAZIRLIKLARI HIZ...

BİNGÖL'ÜN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KÖYLERDE KIŞ HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI. HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR, SOĞUK KIŞ GÜNLERİNİ RAHAT GEÇİREBİLMEK İÇİN ODUN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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