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Üzümlü meslek yüksekokulunda yeni dönem: Doç. Dr. Esra Özkan Pir görevi devraldı

Erzincan Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksekokulu müdürlüğü, Prof. Dr. Cem Şems Tümer'den Doç. Dr. Esra Özkan Pir'e düzenlenen törenle devredildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Üzümlü meslek yüksekokulunda yeni dönem: Doç. Dr. Esra Özkan Pir görevi devraldı

Üzümlü Meslek Yüksekokulunda devir teslim

Erzincan Üniversitesi çatısı altındaki Üzümlü Meslek Yüksekokulu'nda müdürlük görevi teslim töreni yapıldı. Uzun süredir yüksekokulun yönetimini yürüten Prof. Dr. Cem Şems Tümer, görevini Doç. Dr. Esra Özkan Pir'e devretti. Tören, kurum içi ve yöneticiler düzeyinde gerçekleşen resmi bir prosedür olarak kayıtlara geçti.

Törene katılan yetkililer:

Devir teslim törenine Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun katıldı. Ayrıca üniversite genel sekreteri Mustafa Yurteken de törene iştirak etti. Katılımcılar, yüksekokulun idari sürecine verdiği desteği göstermek üzere törende hazır bulundu.

görev değişiminin içeriği:

Törende konuşan Rektör Ufuk Kuyrukluyıldız, görev süresi boyunca Üzümlü Meslek Yüksekokulu'na sunulan hizmet ve katkılardan dolayı Cem Şems Tümer'e teşekkür etti. Yeni görevi devralan Doç. Dr. Esra Özkan Pir'e ise üstlendiği sorumluluklarda başarı diledi. Devir teslim, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından sonlandırıldı.

Yüksekokul yönetiminde gerçekleşen bu görev değişimi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini ve kurumsal istikrarı koruma amacını taşıyor. Yeni müdürün önümüzdeki dönemde yüksekokulun idari ve akademik işleyişine ilişkin atacağı adımlar, ilgili paydaşlar tarafından takip edilecek.

ERZİNCAN&#039;DA BULUNAN ÜNİVERSİTEYE BAĞLI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA (MYO) MÜDÜRLÜK GÖREVİNDE DEVİR...

ERZİNCAN'DA BULUNAN ÜNİVERSİTEYE BAĞLI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA (MYO) MÜDÜRLÜK GÖREVİNDE DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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