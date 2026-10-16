Uzun yakın çalışma gözleri yoruyor: çocuklarda miyopi riski ve uygulanabilir önlemler

yakın çalışma gözlerde nasıl yorgunluk oluşturuyor:

Medicana Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuğba Kurt, çocukların ders, kitap okuma veya ekran kullanımı sırasında uzun süre yakın mesafeye odaklanmasının gözlerin uyum mekanizmasını sürekli çalıştırdığını belirtiyor. Bu mekanizma akomodasyon olarak adlandırılır ve yakındaki nesnelerin net görülmesini sağlar. Sürekli yakın odaklanma gözlerde yorgunluk hissine yol açar ve bu süreçte her çocuk aynı tepkiyi vermez.

Yakın çalışmaya bağlı olarak ortaya çıkabilecek belirtiler arasında baş ağrısı, bulanık görme, gözlerde yanma ve ağrı sayılmaktadır. Çocuğun sık sık gözlerini ovuşturması, yazıları görmek için gözlerini kısmaya başlaması veya ders sırasında tekrarlayan baş ağrısı gibi şikâyetler görme problemi işareti olabilir.

ekran ve kuruluk ilişkisi:

Op. Dr. Tuğba Kurt, ekran kullanımı sırasında göz kırpma sayısının azalmasının önemli bir sorun olduğunu vurguluyor. Normalde göz kırpma, gözyaşının yüzeye eşit dağılmasını sağlar; yoğun ekrana odaklanma kırpma sıklığını düşürür, gözyaşı daha hızlı buharlaşır ve bunun sonucunda kuruluk, yanma, batma, kızarıklık ve zaman zaman bulanık görme ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin çocuklarda izlenmesi ve ihmal edilmemesi önem taşıyor.

pratik önlemler ve günlük uygulamalar:

Gözleri düzenli dinlendirmek yorgunluğu azaltmada etkilidir. Op. Dr. Tuğba Kurt, basit ve uygulanabilir yöntemler öneriyor: 20-20-20 kuralına göre her 20 dakikalık yakın çalışmanın ardından yaklaşık 20 saniye boyunca en az 20 feet yani 6 metre uzaklıktaki bir noktaya bakmak faydalıdır. Ayrıca uzun çalışma seanslarında yaklaşık her yarım saatte bir kısa mola vermek, gözleri 1-2 dakika kapatmak ve bakışları farklı uzaklıklara yönlendirmek önerilir.

Ekran ile göz arasındaki mesafenin de önemli olduğunu belirten Kurt, ekran ile göz arasında yaklaşık 50-70 santimetrelik bir uzaklık, yani en az bir kol mesafesinin uygun olduğunu söylüyor. Ekranın üst kenarının göz hizasında veya biraz altında olması, bakış açısının hafif aşağı yönelmesi tercih edilir. Ekran parlaklığının ortam ışığına uygun olması ve karanlık bir odada çok parlak ekran kullanılmaması gerektiği de vurgulanıyor.

Çocukluk ve gençlik döneminde uzun süreli yakın çalışma miyopi gelişimi ve ilerlemesi açısından risk oluşturabiliyor. Bu nedenle ekran kullanımının sınırlandırılması, düzenli molalar ve mümkünse her gün en az bir saat gün ışığında dışarıda vakit geçirilmesi önerilmektedir.

mavi ışık, uyku ve ne zaman doktora başvurulmalı:

Toplumda mavi ışıkla ilgili çeşitli endişeler bulunuyor; Op. Dr. Tuğba Kurt, mevcut bilimsel verilerin dijital cihazlardan yayılan mavi ışığın doğrudan gözlerde kalıcı hasar oluşturduğunu göstermediğini belirtiyor. Ayrıca mavi ışık filtreli gözlüklerin ekran kaynaklı bozulmaları veya göz yorgunluğunu kesin olarak engellediğine dair yeterli klinik kanıt yok. Ancak ekranların gece kullanımı uyku düzenini etkileyebilir, bu nedenle yatmadan önce ekran kullanımının sonlandırılması önerilmektedir.

Çocuğun ekrana yaklaşması, gözlerini kısması, sık sık gözlerini ovuşturması ya da ders sırasında tekrarlayan baş ağrıları gibi belirtiler varsa yalnızca süreyi kısaltmakla yetinilmeyip görme değerlendirmesi ve göz muayenesi yapılmalıdır. Bu şikâyetler miyopi, hipermetropi, astigmatizma ya da başka bir problemin işareti olabilir.

uyku, hijyen ve beslenmenin rolü:

Göz sağlığı yalnızca ekran kullanımına bağlı değil; uyku düzeni, göz hijyeni ve beslenme de önem taşıyor. Ellerin sık sık yıkanması ve gözlere kirli ellerle dokunulmaması enfeksiyon riskini azaltır. Dengeli beslenme içinde yumurta, balık, ceviz ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinlerin yer alması faydalıdır. Ekran kullanımını tamamen kaldırmak yerine doğru kullanım alışkanlıkları oluşturmak, düzenli molalar vermek ve şikâyet halinde zamanında değerlendirme yaptırmak çocukların göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

GÖZ HASTALIKLARI UZMANI OP. DR. TUĞBA KURT