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Vali Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın son yolculuğuna uğurlanacak

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın 74 yaşındaki annesi Hatice Aydın tedavi gördüğü hastanede vefat etti; cenazesi 6 Kasım Cuma günü Adana'da defnedilecek.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Vali Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın son yolculuğuna uğurlanacak

Vali Abdulaziz Aydın'ın annesinin vefatı

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın (74), bir süredir tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Vefat haberi aileyi ve yakınlarını derinden üzdü.

Cenaze töreni ve defin bilgileri:

Merhume Hatice Aydın'ın cenazesi, 6 Kasım Cuma günü Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ramazanoğlu Camii'nde, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

Taziye bilgileri:

Taziyeler Adana Neziha Yalvaç Uygulama Oteli'nde kabul edilecek.

BOLU VALİSİ ABDULAZİZ AYDIN

BOLU VALİSİ ABDULAZİZ AYDIN

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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