Vali Aydoğdu ile çarşı sohbeti: talepler masaya yatırıldı

Vali Aydoğdu kent sakinleriyle buluştu:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kent merkezindeki çarşıda vatandaşlar, gençler ve esnafla bir araya gelerek talepleri ve önerileri dinledi. Ziyaret sırasında hemşehrileriyle sohbet eden Aydoğdu, kendisine iletilen konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Esnaf ziyaretleri:

Aydoğdu, iş yerlerini ziyaret ederek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Görüşmelerde esnafın ilettiği talepler ve öneriler not alındı, yerinde dinleme fırsatı sağlandı.

Vatandaşlarla görüşmeler:

Vatandaşlarla yapılan sohbetlerde gençlerin ve farklı kesimlerin gündeme getirdiği konular ele alındı ve talep edilen hususlar hakkında karşılıklı değerlendirme yapıldı.

VALİ AYDOĞDU VATANDAŞ VE ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ