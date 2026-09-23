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Vali Aydoğdu ile çarşı sohbeti: talepler masaya yatırıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çarşı ziyaretinde vatandaşlar, gençler ve esnafla buluşarak taleplerini dinledi ve iletilen öneriler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Vali Aydoğdu ile çarşı sohbeti: talepler masaya yatırıldı

Vali Aydoğdu kent sakinleriyle buluştu:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kent merkezindeki çarşıda vatandaşlar, gençler ve esnafla bir araya gelerek talepleri ve önerileri dinledi. Ziyaret sırasında hemşehrileriyle sohbet eden Aydoğdu, kendisine iletilen konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Esnaf ziyaretleri:

Aydoğdu, iş yerlerini ziyaret ederek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Görüşmelerde esnafın ilettiği talepler ve öneriler not alındı, yerinde dinleme fırsatı sağlandı.

Vatandaşlarla görüşmeler:

Vatandaşlarla yapılan sohbetlerde gençlerin ve farklı kesimlerin gündeme getirdiği konular ele alındı ve talep edilen hususlar hakkında karşılıklı değerlendirme yapıldı.

VALİ AYDOĞDU VATANDAŞ VE ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

VALİ AYDOĞDU VATANDAŞ VE ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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