Vali enkazdan çıkarılan Kenan Akçaharman'ın sağlık durumunu yerinde inceledi

olay ve kurtarma:

Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın çökmesi sonucu enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 68 yaşındaki Kenan Akçaharman, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine yapılan müdahale sonucu Akçaharman enkazdan çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından acil servis birimine sevk edildi.

vali ziyareti ve sağlık durumu:

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu hastaneye giderek Akçaharman'ı ziyaret etti ve doktorlardan bilgi aldı. Vali Hacıbektaşoğlu, Akçaharman'a geçmiş olsun dileklerini iletti; yetkililer Akçaharman’ın durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı. Olay sırasında dışarıda bulunan Kemal Akçaharmanın da hastaneye götürülerek kontrol amaçlı tetkiklerinin yapılacağı belirtildi.

Vali Hacıbektaşoğlu enkazdan çıkarılan yaralıyı ziyaret etti