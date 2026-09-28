Kullanılmış giysi ekonomiye dönüyor: Fatih'te 270 noktada tekstil ayrı toplanıyor

Fatih'te tekstil atıkları ayrı toplanıyor:

Fatih Belediyesi ilçe genelinde konuşlandırdığı 270 tekstil atığı toplama kumbarası ile kullanılmış kıyafet, ayakkabı, kemer ve çanta gibi ürünleri evsel atıklardan ayrı topluyor. Kumbaralarda biriken ürünler, görevli personel ve özel toplama araçlarıyla düzenli olarak alınıp ayrıştırma sürecine tabi tutuluyor.

Ayrıştırma ve yönlendirme:

Ayrıştırma sırasında uygun nitelikteki ürünler yeniden kullanım için ayrılırken, kullanım ömrünü tamamlayan tekstiller geri kazanım süreçlerine dahil ediliyor. Bu süreç, hem atık hacmini azaltıyor hem de geri dönüşüm zincirine hammadde sağlıyor.

Atölye çalışmaları ve farkındalık:

Fatih Belediyesi Atık Getirme Merkezi bünyesindeki atölyede atık tekstiller farklı uygulamalarla değerlendiriliyor; örneğin bazı tekstiller bez çantalara dönüştürülüyor. Yapılan çalışmaların hedefi sıfır atık, yeniden kullanım ve döngüsel ekonomi konusunda yerelde farkındalık oluşturmak.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Fatih’imizin 270 farklı noktasında tekstil atıklarını ayrı topluyoruz. Amacımız kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir ürünlerin evsel atıklara karışmasını önlemek. Atık Getirme Merkezimizdeki uygulamalarla da tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilebileceğini gösteriyoruz. Yeniden kullanımı ve geri dönüşümü teşvik ederek hem çevremizi koruyor hem de atıkların ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyoruz."

FATİH BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ 270 TEKSTİL ATIĞI TOPLAMA KUMBARASIYLA KULLANILMIŞ KIYAFET, AYAKKABI, KEMER VE ÇANTA GİBİ ÜRÜNLERİ EVSEL ATIKLARDAN AYRI TOPLAYARAK YENİDEN KULLANIM VE GERİ KAZANIM SÜREÇLERİNE DAHİL EDİYOR.