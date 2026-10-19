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Vali Gül'ün açıklaması: konserde üç kişide farklı uyuşturucular tespit edildi

Vali Gül, konserde hayatını kaybeden ve yaralanan vakalarda üç vatandaşta farklı uyuşturucuların adli tıp raporuyla tespit edildiğini ve adli sürecin sürdüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Vali Gül'ün açıklaması: konserde üç kişide farklı uyuşturucular tespit edildi

Vali Gül'ün açıklaması

İl valisi yaptığı açıklamada, konsere giden kişilerle ilgili yürütülen adli incelemenin sonuçlarına değindi. Vali Gül, olayda üç vatandaşta farklı uyuşturucuların kullanıldığının belirlendiğini söyledi ve bu bulgunun adli tıp raporunda yer aldığını aktardı.

tespit edilen durum:

Açıklamaya göre, tespit edilen bulguların sonucu olarak olayın uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi olduğu belirtildi. Vali Gül, aynı olayda yaralanan kişiler bulunduğunu ve bunların da soruşturma kapsamına dahil edildiğini ifade etti.

adli süreç ve soruşturma:

Vali Gül, ölüm ve yaralı vakalarının olması nedeniyle konunun adli makamlarca incelendiğini ve soruşturmanın sürdüğünü vurguladı. Yetkililerin bulguları değerlendirmeye devam ettiğini belirten Vali, adli süreç tamamlanana kadar konuyla ilgili değerlendirmelerin resmi mercilerden geleceğini kaydetti.

Olayla ilgili tespit edilenlerin adli tıp raporuna dayandığı ve soruşturmanın bu çerçevede ilerlediği bilgisi, yetkililerin önceliğinin delillerin titizlikle değerlendirilmesi olduğunu gösteriyor.

Vali Gül: &quot;Konsere giden 3 vatandaşımız farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp...

Vali Gül: "Konsere giden 3 vatandaşımız farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporunda tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi. Ölüm ve yaralı olduğu için adli süreç sürüyor"

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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