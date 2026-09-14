Vali Tavlı: sevgiyle yetişen nesiller Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak

Arıburnu İlkokulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı töreni

Samsun'da 2026-2027 eğitim-öğretim sezonu açılış töreni İlkadım ilçesindeki Arıburnu İlkokulunda gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından yetkililerin konuşmaları ve program akışı ile devam etti.

eğitim camiasının hedefleri:

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, konuşmasında öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlı, bilimin ve aklın rehberliğinde yetişmelerinin önemine dikkat çekti. Ağar, ailelerin ilk öğretmen olduğunu anarak öğretmenler ve diğer eğitim paydaşlarının çocukları geleceğe hazırlamak için özveriyle çalıştığını ifade etti.

Programa katılanlar arasındaki konuşmalarda eğitimin sadece okulla sınırlı kalmayacağı, aile ve toplum desteğiyle bütünleşik bir yaklaşımın benimsendiği vurgulandı.

vali tavlı'nın mesajı:

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrenci, öğretmen ve velilere başarı dileklerini iletti. Tavlı, devletin hedeflerine ulaşmasında en temel gücün eğitimli ve nitelikli insan kaynağı olduğuna işaret ederek, bu anlayışla eğitimin sürekli öncelik olarak görüldüğünü söyledi.

Vali Tavlı, sözlerini Türkiye Yüzyılı vurgusuyla sürdürdü: "Gerek eğitim kurumlarımızda gerekse aile içinde sevgiyle yetiştireceğimiz evlatlarımızın istikbalimizin ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacaklarına canıgönülden inanıyorum." Öğrencilere bol kitap okumaları, öğrenmeye ve araştırmaya açık olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu ve kendilerini geleceğe iyi hazırlamaya çağırdı.

Tavlı, okulların açıldığı il genelinde; 1.089 okul, 13.276 derslik, 21.470 öğretmen ve 250.562 öğrencinin ders başı yaptığını hatırlatarak tüm eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

törenin sonu ve katılımcılar:

Törene İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz da katıldı. Program halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinliklerle zenginleştirildi; sezonun ilk dersinin başlamasıyla tören sona erdi. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler açılışın ardından sınıflarında yeni dönemin hazırlıklarına başladı.

Yetkililer, yaz tatilinin ardından okula dönen öğrencilere başarılar dileyerek öğretmenlerin üzerindeki sorumluluğa dikkat çekti ve eğitimin sürdürülebilirliği için aile-okul iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM SEZONU AÇILIŞ PROGRAMI SAMSUN’DA ARIBURNU İLKOKULU’NDA YAPILDI. SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, "GEREK EĞİTİM KURUMLARIMIZDA GEREKSE AİLE İÇİNDE SEVGİYLE YETİŞTİRECEĞİMİZ EVLATLARIMIZIN İSTİKBALİMİZİN VE TÜRKİYE YÜZYILI’NIN MİMARI OLACAKLARINA CANIGÖNÜLDEN İNANIYORUM" DEDİ.