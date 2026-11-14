Vali Ustaoğlu'ndan ameliyat sonrası şehit annesine ziyaret: sağlık ve huzur dileği

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ameliyat geçiren şehit annesi Sebat Erbil'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

ziyaretin ayrıntıları:

Vali Ustaoğlu, Şehit Ord. Astsb. Kd. Çvş. Ersin Erbil'in annesi Sebat Erbil ile bir süre sohbet etti. Görüşme sırasında Erbil'in tedavi süreci ve genel sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Ziyarette Ustaoğlu, Sebat Erbil'e acil şifalar dileyerek moral ve destek mesajı verdi.

şehit ailelerine vurgulanan destek:

Ustaoğlu, şehit ailelerinin devletin ve milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Şehit Ersin Erbil'i rahmet, minnet ve şükranla anan Vali Ustaoğlu, Sebat Erbil'e sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

BALIKESİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU AMELİYAT OLAN ŞEHİT ANNESİNE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ YAPARAK, SAĞLIĞI HAKKINDA BİLGİ ALDI