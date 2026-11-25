Vali Varol okul ziyaretinde öğrencilerle bir araya geldi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Zeynep Mehmet Dönmez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek sınıfları ve uygulama atölyelerini gezdi. Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Varol, onlarla aynı sırada oturarak okul ortamında samimi anlar yaşandı.

ziyaretin ayrıntıları:

Okul içinde yapılan incelemelerde Vali Varol, sınıf ve atölye dolaşımında gençlerin çalışma ortamlarını yakından gördü. Öğrencilerle sohbet eden Varol, ilgi, gayret ve özverili çalışmaları nedeniyle gençlere teşekkür etti ve başarılar diledi. Görüşmeler sırasında okul atmosferi sıcak ve içten görüntülere sahne oldu.

valiliğin açıklaması:

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Valimiz Dr. Osman Varol, Zeynep Mehmet Dönmez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek sınıflarda ve uygulama atölyelerinde incelemelerde bulundu". Açıklamada ziyaretin eğitim ortamını yerinde değerlendirme ve öğrencilerle bir araya gelme amacı taşıdığı vurgulandı.

Ziyaret, okul yönetimi ve öğrenciler arasında karşılıklı samimiyetin öne çıktığı bir program olarak kayda geçti; Vali Varol’un sınıfta öğrencilerle bir arada olması, okul ziyaretine farklı bir yakınlık kattı.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, ZEYNEP MEHMET DÖNMEZ TURİZM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK SINIFLARI VE UYGULAMA ATÖLYELERİNİ GEZDİ.