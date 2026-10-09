Nahçıvan’da kültürel diplomasi buluşması cdf’26 başladı

Nahçıvan'da uluslararası kültürel diplomasi forumu kapılarını açtı

Doğu ile Batı arasında tarihsel ve kültürel bir köprü işlevi gören Nahçıvan, bugün prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi himayesinde ve Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Derneği (EDAM) organizasyonunda düzenlenen Kültürel Diplomasi Forumu (CDF’26), Nahçıvan Başkonsolosluğu, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu, Yunus Emre Enstitüsü ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi paydaşlığında 9-10 Ekim 2026 tarihlerinde iki gün boyunca sürüyor.

Forumun amaçları ve odağı

Etkinlik, somut olmayan kültürel mirasın korunması, kültürel kodların nesiller arası aktarımı, ortak tarihi bellek oluşturma ve Doğu-Batı eksenindeki müşterek anlatıların uluslararası ilişkilere yansımalarını çok boyutlu ele almayı amaçlıyor. Forum, kamu diplomasisi, medya ve iletişim ile tarihî hafıza konularını akademik ve pratik perspektifleri bir araya getirerek tartışmaya açıyor.

Oturumlar: akademiden gençlere uzanan bir yelpaze

İlk gün üç ana oturum halinde düzenlendi. Birinci oturumda Prof. Dr. Zakir Avşar, Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, Doç. Dr. Oğuz Doğan ve Dr. Uğur Karcıoğlu gibi isimler, kamu diplomasisi ve jeokültürel bağlamlarda kültürel diplomasiyi yeniden yorumladı. İkinci oturumda lisansüstü ve doktora düzeyindeki genç araştırmacılar, somut olmayan kültürel mirasın teorik çerçevesi ve geleceğe dönük akademik vizyonu üzerine sunumlar gerçekleştirdi. Üçüncü oturum ise lise düzeyinden seçilen dört genç katılımcının yer aldığı özel bir panelle akran diplomasisi, ortak aidiyet duygusu ve dijital çağda kültürün temsil imkânlarını gençlerin perspektifinden ele aldı.

Kurumsal ve akademik konuşmaların yanı sıra forum, kültürel diplomasiyi sahneye taşıyan etkinliklere de alan açtı. Gün boyunca gerçekleştirilen programda Geleneksel Türk Tiyatrosu Orta Oyunu performansı ile Türkiye ve Azerbaycan’dan halk ozanlarının katıldığı Aşıklık Geleneği sahne gösterimi yer aldı. Akşam kuşağında ise Nahçıvan Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Matmazel’in Kedisi adlı oyun izleyicilerle buluştu.

Saha gezisiyle tarih yerinde incelenecek

Forumun ikinci günü (10 Ekim Cumartesi) davetli heyet ve araştırmacılar için özel bir saha programı düzenlenecek. Bölgenin zengin tarihî ve kültürel mirasını yerinde incelemeye yönelik gezi kapsamında Ashab-ı Kehf Mağarası, Alınca Kalesi, Han Sarayı, Nahçıvan Devlet Tarih Müzesi, Nuh Peygamber Türbesi, Mümine Hatun Türbesi ve Karabağlar Türbe Kompleksi ziyaret edilecek.

Forum, hem akademik tartışmaları hem de yaşayan kültür pratiklerini bir araya getirerek Nahçıvan’ın jeokültürel rolünü görünür kılmayı ve bölgesel bağlantıları güçlendirmeyi hedefliyor.

NAHÇIVAN BAŞKONSOLOSLUĞU, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ KARS BAŞKONSOLOSLUĞU, YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ VE NAHÇIVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLIĞINDA DÜZENLENEN FORUM, 9-10 EKİM 2026 TARİHLERİNDE İKİ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK.