Kutso'da birlik mesajı: Esin Güral Argat yeniden başkanlığa seçildi

Yeni dönem organları belirlendi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) yürütülen seçim sürecinin ardından yeni dönem yönetim organları oda hizmet binasında yapılan oylama ile kesinleşti. 3 Ekim'de gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerini takiben yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanı, üyeler, TOBB delegeleri, Disiplin Kurulu ile Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri belirlendi.

Seçim süreci ve katılım:

Seçimlerde Esin Güral Argat yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Argat, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada 3 Ekim'de 2 bin 45 üyenin oy kullandığını ve yüzde 70 katılım elde edildiğini belirtti. Argat, ortaya çıkan sonucun Kütahya iş dünyasının ortak iradesini yansıttığını söyledi ve sürecin yüksek katılımla tamamlandığını vurguladı.

Yönetim kurulu ve komisyon üyeleri:

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Ahmet Saner Gönül, Emin Yüce, Emirhan Aydın, Mustafa Selman Hatipoğlu, Melih Aslan, Osman Baş, Ömer Yiğit, Semra Tozaraydın, Sezai Ekmel Sarpaşar ve Tolga Eskioğlu seçildi. Haberde yer alan bilgilere göre yönetim kurulu asil üyelerinin her biri 43 oy aldı.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Yasin Köksal, İbrahim Baydemir, Mahmut Çetinbaş, Reşit Dürrüoğlu, Erol Eşme, Abdullah Özgür, Sefa Dülger, Recep Çakır, Ahmet Özrenk ve Fatih Aydın olarak belirlendi.

Meclis, delegeler ve komisyon atamaları:

KUTSO Meclis Başkanlığına Fatih Alkış seçilirken, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Uğur Kırdar ve Kemal Emre Olçar, Divan Katipliğine ise Necati Onur Defter getirildi. TOBB Genel Kurul asil delegeleri Hasan Acar, Bekir Melih Karaaytaç ve Semra Tozaraydın olarak açıklanırken, yedek delegeler Mehmet Bacacı, Eyüp Cihan ve Özgür Ozan Bilen oldu.

Disiplin Kurulu asil üyeliklerine Mehmet Zeyit Damar, Nihat Delen, Yücel Erim, Ahmet Bağırgan, İsmail Yiğit ve Ferhat Tak seçildi. Hesapları İnceleme Komisyonu asil üyeleri ise Recep Çağdaş, Süleyman Selvi ve Ahmet Özrenk olarak kayda geçti.

Başkanın değerlendirmesi:

Esin Güral Argat, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Bu başarı dört yıldır birlikte ürettiğimiz Kütahya iş dünyasının başarısıdır. Bu başarı 15 komitemizin tamamında üyelerimizin gösterdiği teveccüh, verdiğimiz sözleri tutmuş olmamızın ve sahada üyelerimizle kurduğumuz bağın karşılığıdır" ifadelerini kullandı.

Yeniden başkan seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Argat, "Bu güveni bir kez daha kazanmış olmak benim için çok kıymetli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana duyduğunuz güvenin sorumluluğunu da çok iyi biliyorum. Önümüzdeki dört yılda tüm ekiplerimizle birlikte bu güveni daha da ileri taşıyacak çalışmalar yapacağız" dedi.

Argat ayrıca yeni dönemde birlik ve katılımcılığa vurgu yaparak, "Artık birlik içerisinde çalışma zamanı. Bundan sonra tek bir KUTSO, tek bir hedef var. Kütahya iş dünyasını daha da ileriye taşımak. KUTSO’nun kapısı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herkese açık olacak. Ortak aklı büyütecek, farklı görüşleri dinleyecek ve Kütahya için birlikte çalışacağız" mesajını paylaştı ve yeni görev alan üyelere başarı diledi.

Yeni dönem organlarının açıklanmasıyla KUTSO, oda üyelerine ve Kütahya iş dünyasına yönelik çalışmalarını birlik içinde sürdürmeyi taahhüt etti.

KUTSO'da Esin Güral Argat yeniden başkan seçildi