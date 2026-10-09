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Vali'nin duygularıyla uğurlandı: görev arkadaşı için hüzünlü tören

Afyonkarahisar'da intihar eden Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın cenazesinde Vali Naci Aktaş duygusal konuştu; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:07

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Emre Koç

Vali'nin duygularıyla uğurlandı: görev arkadaşı için hüzünlü tören

Vali Aktaş'ın konuşması:

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, görev yaptığı kentte kendisine ait beylik tabancasıyla intihar ettiği belirlenen Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı için düzenlenen tören sırasında duygusal anlar yaşadı. Aktaş, kürsüde gözlerinin dolduğu görülürken, yaşanan kaybın hem mesleki hem insani boyutuna vurgu yaptı.

Konuşmasında arkadaşlık bağlarına işaret eden Vali Aktaş, "Bir arkadaşımız emekli olur veya görev yeri değiştiği zaman bir araya gelinir ve gülerek, eğlenerek yolcu ederiz. Ama bugün maalesef başka bir yolculukta hep beraber bir aradayız. 8 aydır birlikte mesai yaptık son derece üzgünüm, şok içerisindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiç birisi bu yolculuğu değiştirmiyor. Yüce rabbiminim takdiri. Bundan sonra bize düşen buradan uğurlamak" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Törenin ayrıntıları:

Valilik önünde resmi çelenklerin bulunduğu cenaze törenine Vali Aktaş'ın yanı sıra milletvekilleri, kurum müdürleri, kamu çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrancı'nın naaşı Türk bayrağına sarılı şekilde polislerin omuzlarında taşınarak, memleketi Amasya'ya gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu. Tören, hem resmi bir uğurlama hem de mesai arkadaşları arasında duygusal veda niteliği taşıdı.

Soruşturmanın seyri:

Olay, Ayrancı'nın kent merkezindeki bir termal tesiste gece geç saatlerde başından vurulmuş halde ağır yaralı bulunmasıyla başladı. Hemen hastaneye kaldırılan Ayrancı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlk incelemelerde Ayrancı'nın kendisine ait beylik tabancası ile intihar ettiği tespit edilirken, savcılık tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü yetkililerce bildirildi.

AFYONKARAHİSAR VALİSİ NACİ AKTAŞ, KENDİSİNİ AİT BEYLİK TABANCASIYLA HAYATINA SON VEREN VALİ...

AFYONKARAHİSAR VALİSİ NACİ AKTAŞ, KENDİSİNİ AİT BEYLİK TABANCASIYLA HAYATINA SON VEREN VALİ YARDIMCISI İHSAN AYRANCI’NIN CENAZE TÖRENİN DE YAPTIĞI KONUŞMADA, "8 AYDIR BİRLİKTE MESAİ YAPTIK SON DERECE ÜZGÜNÜM, ŞOK İÇERİSİNDEYİM, KIRGINIM, KIZGINIM AMA BUNLARIN HİÇ BİRİSİ BU YOLCULUĞU DEĞİŞTİRMİYOR" DEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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