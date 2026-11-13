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Van gölü hilali ve Artos Dağı bulutlarının buluştuğu an

Van Gölü'nde beliren ince hilal ile zirvesi bulutlara bürünen Artos Dağı, gökyüzü ve doğanın birleştiği görsel bir şölen sundu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Van gölü hilali ve Artos Dağı bulutlarının buluştuğu an

Manzaranın bir araya geliş anı:

Van Gölü'nün eşsiz maviliği üzerinde beliren hilal ile zirvesini bulutların süslediği Artos Dağı, gökyüzü ve doğanın buluştuğu nadide görüntüler oluşturdu. İnce bir gümüş çizgi gibi görünen hilal, gölün masmavi yüzeyiyle uyum içinde kaynaşırken, dağın tepesini saran bulut tabakası manzaraya farklı bir derinlik kazandırdı.

Gökyüzünde hilalin zarafeti:

Günün karanlığa döndüğü saatlerde ortaya çıkan hilal, gökyüzünde nazik bir ışıklandırma etkisi yarattı. Bu narin görüntü, Van Gölü Havzası'nda gece ile gündüz arasındaki o hassas eşiği vurgulayarak izleyicilere sakin ve etkileyici bir görsel deneyim sundu. Hilalin zarif kıvrımı, fotoğraf karelerinde kolayca öne çıktı.

Artos Dağı'nın bulutlarla örülü zirvesi:

Artos Dağı'nın zirvesini kaplayan bulutlar, dağın heybetli siluetini yumuşatarak görüntüye mistik bir hava kattı. Bulutların dağı taşıyan örtüsü ile göl üzerindeki hilalin birleşimi, doğal unsurların bir araya gelerek nasıl çarpıcı kompozisyonlar oluşturabildiğini gösterdi. Bu kompozisyon, bölgenin fotoğrafçılar ve doğa gözlemcileri için neden sıkça tercih edildiğini yeniden hatırlattı.

Hilalin zarifliği ile dağın bulutlu eteğinin aynı karede buluşması, izleyenleri kendine hayran bırakan bir görsel şölen oluşturdu ve Van Gölü çevresindeki doğa zenginliğinin bir başka yönünü ortaya koydu.

VAN GÖLÜ&#039;NÜN EŞSİZ MAVİLİĞİ ÜZERİNDE BELİREN HİLAL İLE ZİRVESİNİ BULUTLARIN SÜSLEDİĞİ ARTOS DAĞI...

VAN GÖLÜ'NÜN EŞSİZ MAVİLİĞİ ÜZERİNDE BELİREN HİLAL İLE ZİRVESİNİ BULUTLARIN SÜSLEDİĞİ ARTOS DAĞI, GÖKYÜZÜ VE DOĞANIN BULUŞTUĞU EŞSİZ BİR MANZARA ORTAYA ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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