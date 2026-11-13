Yavuz Mahallesi'nde zeytin üreticisine sahada çözüm odaklı destek

saha incelemesinin hedefi:

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy kentte tarımsal üretimi geliştirmek ve üreticilerin sahadaki sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi Mengen mevkiinde 16 dekarlık zeytin bahçesini inceledi. Ziyarette üreticiyle üretim süreci, bahçede yürütülen çalışmalar ve mevcut durum üzerine bilgi alışverişi yapıldı.

hastalık ve zararlılarla mücadele:

Müdürlüğün teknik personeli, zeytin yetiştiriciliğinde sık görülen hastalık ve zararlılar konusunda üreticiye bilgilendirme sağladı. Bitki sağlığını korumanın ve ürün kalitesini yükseltmenin yolları üzerinde duran ekip, bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda, uygun dozda ve teknik tavsiyelere uygun şekilde kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca sahada gözlemler yapılarak potansiyel risk alanları ve önleyici tedbirler değerlendirildi.

hasat ve pazarlama önerileri:

Hasat döneminde dikkat edilmesi gereken uygulamalar üreticiyle paylaşıldı; doğru toplama, depolama ve nakil uygulamalarının ürün kalitesi ve verimlilik açısından taşıdığı önem vurgulandı. Pazarlama başlığı altında ise üreticinin ürününü değerinde satabilmesi için dikkat edilmesi gereken temel noktalar ele alındı ve üreticinin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Mehmet Aksoy, üreticilerin her aşamada desteklenmesi, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla saha ziyaretleri ve teknik bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

TEKİRDAĞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ MEHMET AKSOY (SOLDAN İKİNCİ), 16 DEKARLIK ZEYTİN BAHÇESİNDE İNCELEME YAPARAK, HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE, HASAT SÜRECİ VE ZEYTİNİN PAZARLANMASIYLA İLGİLİ ÜRETİCİYE BİLGİLER VERDİ.