Dolar 50,3628 +0,16%
Euro 55,7144 +0,17%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.314,72 +0,38%
EUR/USD 1,1061 +0,01%
Brent Petrol 96,14 +0,33%
--°

Van gölü'nde hilal ile Artos'un bulut zirvesinin buluşması

Van Gölü üzerinde beliren ince hilal ile zirvesini bulutların örttüğü Artos Dağı, gökyüzüyle suyun birleştiği kartpostallık bir manzara oluşturdu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Van gölü'nde hilal ile Artos'un bulut zirvesinin buluşması

Van gölü'nde hilal ve Artos'un bulut örtüsü

Van Gölü'nün geniş maviliği üzerinde belirginleşen hilal ile zirvesini bulutların sardığı Artos Dağı, gökyüzü ve doğanın uyumlu bir kompozisyonunu sundu. İnce, gümüşi bir çizgi gibi gözüken hilal, gün ışığının çekildiği saatlerde gölün yüzeyine yansıyarak izleyenlere sakin ve etkileyici bir manzara izlettirdi.

Gün karanlığıyla birlikte oluşan atmosfer:

Günün karanlığa döndüğü saatlerde gökyüzünde beliren hilalin zarif hatları, Van Gölü'nün masmavi sularıyla bütünleşti. Arka planda yükselen Artos Dağı ise zirvesini örten bulutlarla daha da dramatik bir siluet kazandı. Bu geçiş anı, doğanın ışık ve doku oyunlarını bir araya getirerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Bölgesel simgelerin aynı karede buluşması:

Van Gölü Havzası'nın simgelerinden olan Van Gölü ve Artos Dağı'nın aynı karede buluşması, bölgenin görsel zenginliğini yeniden hatırlattı. Hilalin narinliği ile dağın heybetli siluetinin yan yana gelmesi, fotoğraf meraklıları ve doğa gözlemcileri için unutulmaz anlar yarattı.

Doğanın, ince bir ressam titizliğiyle şekillendirdiği bu sahne, izleyenlerde hem dinginlik hem de hayranlık uyandırdı; Van Gölü kıyılarında bu tür görsel şölenler bölgenin nadir güzellikleri arasında yer alıyor.

Van Gölü üzerinde hilal, Artos Dağı&#039;nın zirvesinde bulut görsel şölen oluşturdu

Van Gölü üzerinde hilal, Artos Dağı'nın zirvesinde bulut görsel şölen oluşturdu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yavuz Mahallesi'nde zeytin üreticisine sahada çözüm odaklı destek
images

Ticaret iklim dönüşümünü hızlandıracak araçtır
images

Boyabat'ı sis bulutları sardı
images

Boyabat sabahın ilk ışıklarında sisle kaplandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ticaret iklim dönüşümünü hızlandıracak araçtır

Çizmelerini çıkarıp çorapla gelen zeytin üreticisine müdürün gönül dolu hareketi

Boyabat'ı sis bulutları sardı

Bursa'da rüzgârla savrulan dubalar motosikleti devirdi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor