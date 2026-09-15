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Van'da akşamüstü hilal ile Venüs aynı karede buluştu

Van'da güneş batımı sonrası ince hilal ile parlak Venüs'ün yan yana gelişi, kentte fotoğrafçılar ve vatandaşlar için kartpostallık görüntüler sundu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:05

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Van'da akşamüstü hilal ile Venüs aynı karede buluştu

Van semalarında akşam saatlerinde görülen ince hilal ile parlak Venüs, güneşin batışının ardından gökyüzünde dikkat çeken bir birliktelik oluşturdu.

kentte görülen manzara:

Güneşin çekilmesiyle birlikte berrak gökyüzünde beliren hilal ay ile parlaklığıyla öne çıkan Venüs'ün yakın görünümü, kentin birçok noktasından izlendi. Akşamüstü tonlarının hâkim olduğu gökyüzünde iki cismin aynı bölgeye doğru yaklaşması, izleyenlere sakin ve estetik bir panorama sundu.

fotoğrafçılar ve vatandaşların ilgisi:

Oluşan görüntü, hem doğa hem de gökyüzü fotoğrafçılarına güzel kareler sağladı. Sokaklarda ve sahil şeridinde durup gökyüzünü izleyen vatandaşlar, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bu anları kaydetti. Kentteki bu gözlem, gökyüzü olaylarına ilgi duyanlar için kısa ama etkileyici bir sahne olarak kayda geçti.

VAN SEMALARINDA AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜLEN HİLAL VE VENÜS, GÖKYÜZÜNDE GÜZEL BİR MANZARA...

VAN SEMALARINDA AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜLEN HİLAL VE VENÜS, GÖKYÜZÜNDE GÜZEL BİR MANZARA OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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