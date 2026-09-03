Van'da dere yatağına uçan otomobil can aldı, bir kişi yaralandı

kaza yeri ve gelişimi:

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Kazada araçta bulunan kişilerden 1 kişi hayatını kaybetti, diğer 1 kişi yaralandı. Olayın oluş nedeni henüz belirlenemedi.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri ile birlikte İpekyolu ve Tuşba itfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek tedavi altına alındı.

soruşturma ve inceleme:

Kaza sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin araştırma ve olay yeri incelemelerini sürdürüyor.

VAN'IN İPEKYOLU İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN DERE YATAĞINA UÇMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 1 KİŞİ DE YARALANDI.