Polisin gayreti Kayseri'de trafiğin kilitlenmesini engelledi

Kayseri Melikgazi'de alt geçitte kaza

Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerindeki alt geçitte iki otomobilin çarpışması sonucu trafik akışında aksamalar yaşandı. Kazada yaralanan olmadı, olay yerine ulaşan polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Çarpışan araçların plakaları 50 AGJ 617 ve 38 AFH 427 olarak kaydedildi.

polis ekiplerinin müdahalesi:

Ekipler, önce çevrede güvenlik önlemleri alıp sürücü ve yolcuların durumunu kontrol etti. Trafiğe kapanan yolu açmak için polisler, kazaya karışan araçları iterek yerlerinden çekti ve böylece yoğun yolda trafik akışının tamamen durmasının önüne geçti. Müdahale sayesinde yolun bir şeridi trafikte yeniden kullanıma açıldı.

yolun temizlenmesi ve kaldırma işlemleri:

Polisin ilk müdahalesinin ardından çarpışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Bölgedeki trafik kontrollü olarak normale döndü ve ekiplerin hızlı çalışması olası daha geniş çaplı aksamaları önledi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA YARALANAN OLMAZKEN, POLİS EKİPLERİ KAPANAN YOLU ARAÇLARI İÇEREK, AÇTI. YOĞUN ARAÇ TRAFİĞİNİN BULUNDUĞU YOLDA, EKİPLERİN MÜDAHALESİ TRAFİĞİN KİLİTLENMESİNİN ÖNÜNE GEÇTİ.