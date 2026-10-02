Van'da jandarma 517 kilogramlık uyuşturucuya darbe vurdu

Operasyonun ayrıntıları:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda bir operasyon düzenlendi. Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi ve sonuçta toplam 517 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Yetkililerce paylaşılan dağılıma göre ele geçirilen maddeler arasında 471 kg esrar, 32 kg metamfetamin ve 14 kg afyon sakızı bulunuyor. Toplam miktar, operasyonun kapsamını ve bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerinin büyüklüğünü göstermesi açısından dikkat çekiyor.

gözaltı ve soruşturma:

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli süreç ve soruşturma, Van İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde başsavcılık denetiminde sürdürülüyor; el konulan maddeler üzerinde yapılacak incelemeler ve soruşturmanın detayları yetkili mercilerce yürütülecek.

Van’da düzenlenen narkotik operasyonunda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi