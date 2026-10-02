Dolar 49,1400 +0,13%
Euro 55,3296 +0,21%
Bist 12.354,71 +0,86%
Altın Gram 6.660,33 +0,32%
EUR/USD 1,1254 +0,08%
Brent Petrol 99,18 -3,06%
--°

Van'da jandarma 517 kilogramlık uyuşturucuya darbe vurdu

Van’da jandarma ekiplerinin operasyonunda toplam 517 kilogram uyuşturucu ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen türler açıklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Van'da jandarma 517 kilogramlık uyuşturucuya darbe vurdu

Operasyonun ayrıntıları:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda bir operasyon düzenlendi. Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi ve sonuçta toplam 517 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Yetkililerce paylaşılan dağılıma göre ele geçirilen maddeler arasında 471 kg esrar, 32 kg metamfetamin ve 14 kg afyon sakızı bulunuyor. Toplam miktar, operasyonun kapsamını ve bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerinin büyüklüğünü göstermesi açısından dikkat çekiyor.

gözaltı ve soruşturma:

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli süreç ve soruşturma, Van İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde başsavcılık denetiminde sürdürülüyor; el konulan maddeler üzerinde yapılacak incelemeler ve soruşturmanın detayları yetkili mercilerce yürütülecek.

Van’da düzenlenen narkotik operasyonunda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Van’da düzenlenen narkotik operasyonunda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Liselerde siber suçlara karşı bilinçlendirme çalışmaları sürüyor
images

Eyüpsultan operasyonunda sağlık kontrolü sonrası şüpheliler Ankara'ya gönderildi
images

Kahramanmaraş merkezli silah ticaretine operasyon: 3 tutuklama
images

kahramanmaraş merkezli silah ticaretinde üç şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Menemen'de hedef üç puan, rakip Adana Demirspor

Aliağa FK Erbaaspor deplasmanında liderlik takibini sürdürecek

Vali Makas huzurevinde çınarlarla buluştu

Liselerde siber suçlara karşı bilinçlendirme çalışmaları sürüyor

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı