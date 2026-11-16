Varto'da jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

operasyonun kapsamı:

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Varto ilçesinde 4 şüphelinin evinde adli arama gerçekleştirildi.

ele geçirilen silah ve mühimmat:

Aramalarda 4 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 195 adet 9 milimetre çapında tabanca mühimmatı, 76 adet 7.65 milimetre çapında tabanca mühimmatı ve 7 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

hukuki süreç ve soruşturma:

Ele geçirilen malzemelere el konuldu ve olay, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları kapsamında değerlendirildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

MUŞ’UN VARTO İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE 4 ŞÜPHELİNİN EVİNDE YAPILAN ARAMALARDA 4 RUHSATSIZ TABANCA, 3 AV TÜFEĞİ VE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.