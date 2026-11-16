Karacabey'de yola yayılan zeytinler kazaya yol açtı

Karacabey'de trafik kazası

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karacabey-Bandırma karayolu Karasu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücü Metin B. yönetimindeki 10 NB 350 plakalı otomobil, yola dökülen zeytinlerin neden olduğu kayma sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek kontrolden çıktı.

Kaza ve olay yeri:

Kayan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan Oğuz B. (31) yaralandı.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralının ilk müdahalesini yaptı; hasta ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yola dökülen zeytinlerin kazadaki rolü araştırılıyor.

OLAY YERİ VE KAZA YAPAN ARAÇ