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Karacabey'de yola yayılan zeytinler kazaya yol açtı

Karacabey-Bandırma karayolunda yola dökülen zeytinlerin neden olduğu kayma sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; 1 yolcu hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 00:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karacabey'de yola yayılan zeytinler kazaya yol açtı

Karacabey'de trafik kazası

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karacabey-Bandırma karayolu Karasu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücü Metin B. yönetimindeki 10 NB 350 plakalı otomobil, yola dökülen zeytinlerin neden olduğu kayma sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek kontrolden çıktı.

Kaza ve olay yeri:

Kayan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan Oğuz B. (31) yaralandı.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralının ilk müdahalesini yaptı; hasta ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yola dökülen zeytinlerin kazadaki rolü araştırılıyor.

OLAY YERİ VE KAZA YAPAN ARAÇ

OLAY YERİ VE KAZA YAPAN ARAÇ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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