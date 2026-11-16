Elazığ'da asayişi artıran dar alan hamlesi: müdür sahada

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen 'Dar Alan' uygulaması, huzurun sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirildi.

uygulamanın kapsamı ve yöntemleri:

Ekipler kent merkezinde belirlenen noktalarda araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcu kontrolleri yaptı. Kontroller sırasında kimlik doğrulamadan şüpheli hareketlerin değerlendirilmesine kadar çeşitli güvenlik prosedürleri uygulandı.

Denetimler özellikle yoğun yaya trafiği ve ticari faaliyetlerin bulunduğu noktalara odaklandı; Köfteciler Sokağı ile İzzetpaşa Camii çevresindeki çay ocaklarında da incelemeler yapılarak bölgedeki güvenlik kontrolleri sürdürüldü.

emniyet müdürünün katılımı ve vatandaşla iletişim:

Gerçekleştirilen asayiş uygulamasına Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan da katıldı. Uygulama sırasında Karan, görev yapan ekiplerle birlikte vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek saha çalışmasını yerinde takip etti.

Yetkililer, uygulamanın temel amacının kamu düzenini korumak ve vatandaşların güvenlik hissini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Ekiplerin kent genelinde yürüttükleri denetimler, günlük yaşam alanlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirlerin bir parçası olarak devam etti.

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KENT GENELİNDE ‘DAR ALAN’ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ