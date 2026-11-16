Bursa'da Sağlıklı Yaşam Parkı'nda gece sessizliği ihlal edildi: megafonla uyarı anları kayda geçti

Olayın gerçekleştiği yer ve gelişimi:

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan Sağlıklı Yaşam Parkı çevresinde, gece saatlerinde bir grup alkol alarak yüksek sesle müzik açtı. Çevredeki vatandaşlar rahatsız oldu ve durumun bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Polis müdahalesi ve megafon kullanımı:

İhbarı alan ekipler arasında yer alan trafik polisleri bölgeye sevk edildi. Polislerin park çevresindeki gruba yönelik müdahalesi sırasında, megafonla yapılan anonslarda hatalı şekilde park eden sürücülerin uyarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Görüntüler, mahalle sakinlerinin şikayetini ve polis müdahalesinin detaylarını yansıtırken, kaynak metinde olay sonrası başka bir işlem yapıldığına dair bilgi yer almamaktadır.

BURSA’NIN MERKEZ YILDIRIM İLÇESİNDE, ALKOL ALARAK YÜKSEK SESLE MÜZİK AÇAN VE ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARI RAHATSIZ EDEN "PİYASACI" GRUBA POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.