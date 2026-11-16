Yayla yangını Bolu Kındıra'da ev ve ahırlar kül oldu

yangının çıktığı yer ve zarar:

Bolu merkezine bağlı Kındıra köyünün yaylasında akşam saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede yayılarak yerleşime zarar verdi. İlk belirlemelere göre, yangın 2 katlı bir evin üst katında veya içinde başlayan alevlerle başladı; alevler evin alt katındaki ahıra ve bitişikteki prefabrik yapıya sıçradı.

Olayda iki katlı bir ev, iki ahır ve bir prefabrik yapı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının evden başlayıp ahırlara ve prefabrik yapıya sıçraması, zararların büyümesine yol açtı.

müdahale ve inceleme:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ve daha fazla yayılmanın önüne geçildi.

Yangının çıkış nedeni hakkında şu aşamada henüz kesin bir tespit yok; yetkililer olay yerinde inceleme başlattı ve yangının kaynağıyla ilgili soruşturma sürüyor.

BOLU’DA KINDIRA YAYLASI’NDA ÇIKAN YANGINDA 2 KATLI EV, 2 AHIR VE PREFABRİK YAPI KULLANILAMAZ HALE GELDİ.