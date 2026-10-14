Velilere rehberlik, öğrencilere dijital uyanış İnönü'de

Programın düzenlenme amacı:

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitimler, ailelerin bilinçlendirilmesini ve öğrencilerde dijital bağımlılığa karşı farkındalık oluşturulmasını hedefledi.

Katılımcılar ve oturumlar:

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen oturumlarda velilere yönelik 'Okul ve Aile' eğitimi verildi. Eğitimde, ebeveynlerin okul yaşamına katılımının öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırdığına dikkat çekildi. Ayrıca 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile öğretmenlere yönelik 'Dijital Bağımlılıkla Mücadele' semineri düzenlendi.

Vurgulanan noktalar ve amaç:

Programda ailelerin sorumlulukları, iletişim yöntemleri ve okul-ev iş birliği üzerine pratik öneriler paylaşıldı. Dijital bağımlılıkla ilgili oturumlarda ise davranış değişiklikleri, yaşa uygun ekran süreleri ve öğretmen-veli iş birliğinin önemi öne çıkarıldı. Etkinliklerin genel amacı, hem aileleri hem de öğrencileri güçlendirerek okul başarısını ve sağlıklı dijital kullanım alışkanlıklarını desteklemektir.

ESKİŞEHİR'İN İNÖNÜ İLÇESİNDE, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE VELİ VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ.